Burgenlands Sportler von Landeshauptmann und Sportlandesrat geehrt

Billard:

Johann Schernthaner, Billard-Sport-Verein Pegasus Eisenstadt (1. Platz ÖM 10-Ball SK, 2. Platz ÖM 8-Ball SK)

Karate (alle vom Frieways Karateklub):

· Tobias Stockinger (1. Platz ÖSTM Kata Einzel U21 männlich)

· Emil Zadina (1. Platz ÖSTM Kata Einzel U12 männlich)

· Tamara Lehner (1. Platz ÖSTM Kata Einzel U14 weiblich)

· Elena Eidler (1. Platz ÖSTM Kata Einzel U16 weiblich)

· Melanie Trejo, Elena Eidler und Tamara Lehner (1. Platz U16 Kata Teambewerb)

Kraftdreikampf:

· Christoph Kornfehl (East End Barbell Club, 1. ÖM KDK Jugend Klasse -83kg)

· Vincent Moser (Tschak Prak PL SU Eisenstadt, 1. ÖM Bank Junioren Klasse – 105kg, 1. ÖM KDK Junioren Klasse -105kg )

· Franz Mracek (Tschak Prak PL SU Eisenstadt, 1. ÖM Bank Altersklasse IV -120kg),

· Elisabeth Schmid (East End Barbell Club, 1. ÖM KDK Altersklasse I – 84kg )

· Markus Steiner (East End Barbell Club, 1. ÖM KDK Altersklasse I – 120kg)

Leichtathletik:

· Max Baxa, Laufteam Burgenland Eisenstadt (1. ÖM Fünfkampf U14 männlich, 3. ÖM Crosslauf U14 männlich)

· Joanna Chojnowska, LAC Fun & Action Zillingtal) 1. ÖM 5.000m Bahngehen W40, 1. ÖM 10km Straßengehen W40)

· Urszula Agnieszka Radziewinska, LAC Fun & Action Zillingtal (1. ÖM 5.000m Bahngehen W45, 1. ÖM 10km Straßengehen W45)

· Monika Schwantzer (LAC Fun & Action Zillingtal, 1. ÖM 5.000m Bahngehen W60)

· Christian Gartner (Hoadläufer Frauenkirchen, 1. ÖM 5.000 m M50 männlich, 2. ÖM 800 m M50 männlich, 2. ÖM Marathon M50 männlich)

· Adam Wiener, Athletikteam Südburgenland Pinkafeld, 1. Österr. Wintermeisterschaften Speerwurf männlich AK, 2. ÖM Speerwurf U23 männlich)

· Caroline Bredlinger, Laufteam Burgenland Eisenstadt (1. ÖSTM 800m weiblich AK, 1. ÖM 800m U23 weiblich, 2. ÖM Halle 800m weiblich AK)

Orientierungslauf:

· Kerstin Lagler, Heeressportverein Pinkafeld (1. ÖM MTBO Mittel D40- SK)

· Eva Friedl, Florian Höller, Philipp Prader, Heeressportverein Pinkafeld (Staffelbewerb: 1. ÖM Fuß OL Staffel H-14 JK)

Pferdesport:

· Katrin Kettner, Reit- und Fahrverein Gols (1. ÖM Springen Junioren)

· Emilia Ehrenreiter, Valerie Pauschenwein, Anna Lena Rohrer, Lisa Löckner (Teambewerb 1. ÖM Bundesländermannschaftsmeisterschaft Springen Pony

· Fabian Gradwohl, Hannah Naurer, Lisa Mahlknecht, Stephanie Kunz, Reitclub Endurance Burgenland (1. ÖM Bundesländermannschaftsmeisterschaft Distanz)

Jagd- und Wurfschiebenschützen:

· Martin Wolf, SSZ Bgld Nord (1. ÖM American TRAP Allgemein, 2. ÖSTM Universal TRAP Allgemein)

· Matthias Röhrling, Südburgendländischer Jagd- und Sportschützen Verein (1. ÖSTM Compak Sporting Junioren, 2. ÖSTM Sporting Junioren)

· Svezana Mahr, SSZ Burgenland Nord (1. ÖM Kugel Selbstlader Damen)

· Anita Aspeck, Bernd Aspeck, Peter Schön, Schieß Sport Zentrum Burgenland Nord (1. ÖM Kugel Selbstlader Mannschaftsbewerb)

· Sylvia Zotter, Andreas Zotter, Südburgendländischer Jagd- und Sportschützen Verein (1. ÖM ASF Universal TRAP Damen, 3. ÖSTM Universal TRAP Damen, 1 ÖSTM Trap Mixed Teambewerb)

· Jürgen Wagner, JSSV Pinkafeld (2. EM Combined Game Shooting Team, 2. ÖSTM Compak Sporting Allgemein, 2. ÖSTM Kombination Allgemein)

· Jürgen Wagner, Roland Zeiszer, Florian Beck, JSSV Pinkafeld und SSV Halbturn (1. ÖSTM Compak Sporting Team)

· Martin Wolf, Herbert Tschirk, Josef Pöllmann (1. ÖM American TRAP Team)

Judo:

· Julia Sommer, Judo Jennersdorf (1. ÖSTM -57kg)

Rope Skipping

· Lena Ertler, Burgenländischer Rope Skipping Verein Oberwart (1. ÖM Juniorinnen)

· Pia Mercsanics, Burgenländischer Rope Skipping Verein Oberwart (1. ÖM Jugend weiblich)

Radsport:

· Dominik Imrek, Radsportclub ARBÖ Südburgenland (1. ÖM Bahn Scratch Amateure Herren, 2. ÖM Bahn Omnium Amateure Herren, 2. ÖM Bahn Punkterennen Amateure Herren, 2. ÖM Bahn Ausscheidungsrennen Amateure Herren)

Schach:

· Nikolaus Wallinger, Schachklub Neufeld-Steinbrunn (1. ÖM Standardschach Einzel U10)

· Dominik Horvath, Schachverein Pamhagen (3. EM U18 in Island)

· Paul Pilshofer, Schachclub Neufeld-Steinbrunn (3. EM U14 Schnellschach)

Basketball:

· Unger Steel Gunners Oberwart (1. Österr. Cupsieger 2021 (Finalsieg gegen Gmunden Swans, 3. Platz in der Bundesliga Basketball

Rollsport und Inlineskating:

· Anna Berczelly, Speedskating Team Union Eisenstadt (1. ÖM Straße AK 12/+ weiblich 1 Runde Sprint, 1. ÖM Straße AK 12/+ weiblich 1.000 m. Massenstart, 1. ÖM Straße AK 12/+ weiblich 2.000 m. Punkte, 1. ÖM Straße AK 12/+ weiblich 3.000 m. Elimination, 1. ÖM Bahn AK 12/+ weiblich 500 m. +, 1. ÖM Bahn AK 12/+ weiblich 1.000 m., 1. ÖM Bahn AK 12/+ weiblich 3.000 m. Punkte, 1. ÖM Bahn AK 12/+ weiblich 5.000 m. Elimination)

· Daniel Krojer, Speedskating Team Union Eisenstadt (1. ÖM Straße AK 13/14 männlich 1 Runde Sprint, 1. ÖM Straße AK 13/14 männlich 1.000 m. Massenstart, 1. ÖM Straße AK 13/14 männlich 3.000 m. Punkte, 1. ÖM Straße AK 13/14 männlich 5.000 m. Elimination, 1. ÖM Bahn AK 13/14 männlich 500 m. +, 1. ÖM Bahn AK 13/14 männlich 3.000 m Punkte, 1. ÖM Bahn AK 13/14 männlich 1.000 m., 1. ÖM Bahn AK 13/14 männlich 5.000 m. Elimination)

· Katharina Mezgolits, Speedskating Team Union Eisenstadt (16 Medaillen bei ÖM und ÖSTM darunter 9 x Platz 1

· Theodor Penthor, Speedskating Team Union Eisenstadt (1. ÖM Straße AK 12/+ männlich 1.000 m Massenstart, 2. ÖM Straße AK 12/+ männlich 1 Runde Sprint, 2. ÖM Straße AK 12/+ männlich 2.000 m Punkte, 2. ÖM Straße AK 12/+ männlich 3.000 m Elimination)

· Angela Toth, Speedskating Team Union Eisenstadt (1. ÖM Straße AK 8/9 weiblich RGWL, 1. ÖM Bahn AK 8/9 weiblich 250 m +, 1. ÖM Bahn AK 8/9 weiblich 500 m +, 1. ÖM Bahn AK 8/9 weiblich RGWL)

· Boldizsar Toth, Speedskating Team Union Eisenstadt (1. ÖM Straße AK 8/9 männlich 1 Runde Sprint, 1. ÖM Straße AK 8/9 männlich RGWL, 1. ÖM Straße AK 8/9 männlich 500 m. Massenstart, 1. ÖM Bahn AK 8/9 männlich 250 m +, 1. ÖM Bahn AK 8/9 männlich 500 m +, 1. ÖM Bahn AK 8/9 männlich RGWL)

· Farnaz Koohshekaf, Katharina Mezgolits, Peter Reinprecht, Christian Kromoser, ÖISC Burgenland Speedskating Team Union Eisenstadt (1. ÖM Straße AK 15/16 – 70/+, 1. ÖM Bahn AK 15/16 – 60-69 Mixed Staffel)

· Andras Berczelly, Daniel Krojer, Theodor Penthor, Isabella Matz, Speedskating Team Union Eisenstadt (1. ÖM Straße AK 10/11 – 13/14 Mixed Staffel, 1. ÖM Bahn AK 10/11 – 13/14 Mixed Staffel)

· Johannes Hahnekamp (Union Eis- und Rollsportclub Eisenstadt), Christian Kromoser (ÖISC Burgenland), Peter Reinprecht (Speedskating Team Union Eisenstadt) (1. ÖM Bahn AK 15/16 – 60/69 männlich Staffel)

· Daniel Krojer, Theodor Penthor, Boldizsar Toth, Speedskating Team Union Eisenstadt, (1. ÖM Bahn AK 10/11 – 13/14 männlich Staffel)

· Andras Berczelly, Dalma Berczelly, Isabella Matz, Speedskating Team Union Eisenstadt (1. ÖM Bahn AK 10/11 – 13/14 weiblich Staffel)

Stand UP Paddeln

· Marion Seebauer, Stand Up Paddling Club Burgenland (2. WM Long Distance 40+, 1. ÖSTM Downwind AK, 1. ÖSTM Long Distance AK, 1. ÖSTM Sprint AK, 1. ÖSTM Technical Race AK, 1. ÖSTM Ultra long Distance AK)

Turn- und Tanzsport:

· Stephanie Török, Union Eisenstadt Turnen Dancers (1. ÖM (Austrian Dance Cup) Senior Solo Jazz)

· Lana Adolf, Marlies Franta, Union Eisenstadt Turnen Dancers (1. ÖM (ASDU Austrian Open) Junioren II Paar Musical, 1. ÖM (Austrian Dance Cup) Junior Duet Trio Jazz & Show Dance)

· Marlies Franta, Union Eisenstadt Turnen Dancers (1. ÖM (Austrian Dance Cup) Junior Solo Show Dance)

· Genet Glass, Union Eisenstadt Turnen Dancers (1. ÖM (Austrian Dance Cup) Junior Solo Street Dance)

Tanzsport:

· Gruppe Dancing Divas, Union Eisenstadt Turnen Dancers (1. ÖM Junior Large Group Jazz)

· Gruppe Crazealot, Union Eisenstadt Turnen Dancers (1. ÖM Seniors Group Lyrical)

Kunstturnen:

· Katharina Gschiel, ASKÖ Kunstturnen Mattersburg (1. ÖM Kunstturnen Jugend 1 am Balken, 2. ÖM Kunstturnen Jugend 1 im Sprung)

· Nader Ben Kheder, ASKÖ Kunstturnen Mattersburg (1. ÖM Turn 10 AK 40-49 Basisstufe)

· Robert Haberl, ASKÖ Kunstturnen Mattersburg (1. ÖM Turn 10 AK 15-16 Basisstufe)

· Helga Lehner, ASKÖ Kunstturnen Mattersburg (1. ÖM Turn 10 AK 30-39 Basisstufe)

· Andreas Leitgeb, ASKÖ Kunstturnen Mattersburg (1. ÖM Turn 10 AK 25-29 Basisstufe)

American Football:

· Mannschaft Stinatz Ozelots (1. ÖM Flag Football Liga Austria 3)

Grasski:

· Roland Schlög, Schiclub Neudörf (1. WM Junioren RTL, 1. ÖM im RTL, 1. ÖM Super G, 1. ÖM Slalom, 1. ÖM Kombination)

Golf:

· Mannschaft Golfclub Neusiedlersee-Donnerskirchen (1. ÖM Masters Senioren 65+ Division 4B)

· Mannschaft Golfclub Neusiedlersee-Donnerskirchen (1. ÖM MiD Amateure 30+ Division 4B)

Bogensport:

· Reingild Linhart, Bogensportverein Stöttera (1. ÖSTM 3D WA Blankbogen weiblich SK I, 3. ÖSTM Feld WA Blankbogen Damen)

· Nico Wiener, Bogenschützenclub Wiesfleck (1. WM Compound Men, 1. EM 3D Compound Men, 1. EM 3D Compound Men Team, 3. WM Compound Men Team, Quotenplatz für die World Games in Birmingham / 5.Platz in Weltrangliste

Schwimmsport:

· Lena Grabowski, Schwimmunion Neusiedl (2. EM 200 m Rücken AK, 1. ÖSTM 200 m Rücken AK, 2. ÖSTM 400 m Lagen AK, 2. ÖSTM 100 m Rücken AK, 2. ÖSTM 50 m Rücken AK, 12. Olympische Spiele 2021 200 m Rücken)

Kickboxen:

· David Dvornikovich, kickboxing academy (2. WM Leichtkontakt +94 kg Masters, 1. ÖSTM Leichtkontakt +94 kg AK, 1. ÖSTM kick light +94 kg AK, 3. WM kick light +94 kg Masters)

· Emma Nukic, ASVÖ Kickbox Club Rohrbach (3. EM Pointfighting +70 kg JK, 1. ÖM Pointfighting +70 kg AK)

· Anna Schmidl, ASVÖ Kickbox Club Rohrbach (3. EM Pointfighting -46 kg OC)

Jiu Jitsu:

· Finn Brettl, Jiu-Jitsu Shin Halbturn (1. ÖM Fighting U10 -30 kg)

· Tim Kummer, Jiu-Jitsu Shogai Gols (1. ÖM Fighting U16 -55 kg)

· Romeo Horvath, Jiu-Jitsu Club Vila Vita Pannonia Wallern (1. ÖM Fighting U12 -50 kg)

· Florian Gangl, Jiu-Jitsu Shin Halbturn (1. ÖM Fighting U12 -38 kg, 2. ÖM Fighting U12 -34 kg)

· Jan Kiss, Jiu-Jitsu Club Vila Vita Pannonia Wallern (1. ÖM Ne Waza U14 -36 kg, 2. ÖM Fighting U12 -34 kg)

· Julia Blawisch, Kampfsportclub Dragonfighters Bruckneudorf (1. WM Fighting U21 -70 kg, 3. EM Fighting U21 -70 kg)

Segeln:

· Wendelin Koch, Union Yachtclub Neusiedler See (1. ÖM Zoom 8)

· Bernadette Marsano, Christoph Marsano, Thomas Dohnal, Union Yachtclub Neusiedler See (1. ÖM 20er Jollenkreuzer)

· Andreas Zethner, Erich Zethner, Yachtclub Mörbisch (1. ÖM 16 m2 Jollenkreuzer, 2. ÖM 20 m2 Jollenkreuzer)

· Burgenländischer Yachtclub Rust, Bgld. Yachtclub Bundesliga Team (1. Segel Bundesliga)

· Eva Maria Schimak, Union Yachtclub Neusiedler See (1. EM Laser Radial Apprentice Master, 1. EM Laser Radial Apprentice Master Damen, 2. ÖSTM Laser Radial)

Sportschießen:

· Birgit Wolf, Schieß-Sport-Zentrum Burgenland Nord (1. ÖM FFWGK/SGKP 20/20 Einzel SK I)

· Manuel Pillitsch, PSV Eisenstadt (1. ÖM FFWGK/SGKP 20/20 Einzel Männer)

· Wolfgang Heiling, PSV Eisenstadt (1. ÖM Feuerpistole 25 m Schnellfeuer Einzel SK I, 3. ÖM Feuerpistole 25 m Sportpistole Einzel SK I)

· Iris Schmidt (Sportschützenverein Wiesen), Sylvia Schmidt (Sportschützenverein Breitenbrunn), Isabella Lehner, (1. ÖM KK-Gewehr 100 m stehend aufgelegt Mannschaft SK I)

· Andreas Lang, Gerald Reiter, Johann Lang, Polizeisportverein Burgenland (1.ÖM Revolver Division Team)

· Gerald Reiter, Polizeisportverein Burgenland (1. ÖSTM Open Division / 1.ÖM Pistole Caliber Cabine Sen.1 / 1.ÖM Revolver Division / 1. ÖM Revolver Division Sen.)

· Christian Kirchmayer (Schieß-Sport-Zentrum Burgenland Nord), Manuel Pillitsch (PSV Eisenstadt), Richard Zechmeister (UNION Eisenstadt) – 1. ÖSTM Luftpistole 5 10 m Männer Mannschaft, 1. ÖSTM 25 m Standardpistole Männer Mannschaft, 1. ÖSTM Luftpistole 1 10 m Männer Mannschaft, 1. ÖSTM Feuerpistole 25 m Zentralfeuer Männer Mannschaft

· Werner Fasching, Manfred Hinterbuchinger, Herbert Wagner (1. ÖSTM Vorderlader Wogdon Cominazzo Mannschaft, 1. ÖM Vorderlader El Alamo Donald Malson Mannschaft)

· Norbert Eder, Reiner Andreas, Salzer Christoph (1. ÖM KK-Gewehr 100 m stehend aufgelegt Mannschaft AK)

· Herbert Wagner, PSV Eisenstadt (1. EM Donald Malson Original Einzel, 2. EM Remington Original Einzel)

· Robert Szuppin, PSV Burgenland (3. EM Donald Malson Original Einzel, 2. ÖM Vorderlader Tanzutsu Einzel, 3. ÖM Vorderlader Kuchenreuter Original Einzel)

· Werner Fasching, Herbert Wagner, PSV Eisenstadt & Burgenland (3. EM Adams Colt Mannschaft)

