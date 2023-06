Ehrungen: Statt Nacht des Sports eine Bühne im Sport-Hotel-Kurz

Im Zuge des Heimaturlaubs von Union Berlin-Legionär Christopher Trimmel stand auch eine Ehrung am Plan des 36-jährigen Mittelburgenländers. Der Mannersdorfer steigt ab Montag mit seinem Verein in die Vorbereitung für die neue Saison ein, bei der nicht nur große Herausforderungen in der deutschen Bundesliga warten, sondern auch die Gruppenphase der Champions League ruft. Bevor Trimmel die Rückreise nach Berlin antrat, bat Sportlandesrat Heinrich Dorner noch in das Sport-Hotel-Kurz in Oberpullendorf, um ihn zu ehren. Der Fußball-Profi war bei der Wahl als Sportler des Jahres einer der Nominierten, konnte aber nicht an der Nacht des Sports teilnehmen.

Gleiches galt für 1.500-Meter-Staatsmeister Raphael Pallitsch. Der Oggauer Leichtathlet nahm die Urkunde ebenfalls entgegen - er befindet sich im Training für die kommenden Aufgaben, etwa die Staatsmeisterschaft am 8. Juli in Vorarlberg. Zuletzt musste er beim hochkarätigen Golden Spike Meeting in Ostrava einen Sturz inmitten des riesigen und dicht gedrängten Teilnehmerfelds verkraften - Schürfwunden, Prellungen und eine leichte Gehirnerschütterung waren die Folge. Mittlerweile geht es dem 33-Jährigen aber schon wieder besser.

Und auch Turn-Ass Charlize Mörz wurde nachträglich für ihre Nominierung in der Kategorie Sportlerin de Jahres ausgezeichnet. Für die 17-jährige Mattersburgerin, die aufgrund der Trainingsmöglichkeiten gemeinsam mit ihrer Schwester Alissa in Linz lebt, steht derzeit der Trainingsbetrieb an, um sich wettkampffit für August zu machen.