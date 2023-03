Die Sieger stehen fest: Zum 20. Mal eine Erfolgsgeschichte!

Werbung

Eine gemeinsame Wertung bei einer Sportlerwahl, ungeachtet des Alters, der Sportart oder sportlicher Niveau-Unterschiede – geht das? Selbstverständlich geht das! Auch die 20. Auflage der BVZ-Sportlerwahl steht nach wie vor für die Symbiose zwischen der Spitze und der Breite sowie für die Vielfalt des abgebildeten rot-goldenen Sports. Dieser besagte rot-goldene Sport wird für die Wahl seit einigen Jahren in vier Kategorien unterteilt: Sportler, Sportlerin, Gute Seele (also alle, die mit ihrem Idealismus den Betrieb der Aktiven in welcher Form auch immer am Laufen halten) und Nachwuchsteam. Somit gibt es auch in jedem der sieben Bezirke Gewinner in vier Kategorien.

Aus diesem Pool wiederum werden die landesweit Besten gekürt – und als zusätzliche Königsdisziplin wurde die über allen Kategorien stehende Ebene des Gesamtsiegs etabliert. Was in diesem Konstrukt der BVZ-Sportlerwahl als Basis des Erfolgs zählt, ist der Umstand, wer den höchsten Einsatz beim Abstimmen zeigt. Möglich war es, auch dieser Umstand ist der guten alten Tradition geschuldet, online abzustimmen oder handschriftlich per Stimmzettel.

Auch hier ist es wiederum unerlässlich, wie viele Personen im Hintergrund – etwa beim handschriftlichen Abstimmen – aktiv sind. Was zählt, ist der Einsatz und das Ergebnis. Und das ist insgesamt auch bei der 20. Ausgabe wieder hocherfreulich. Nicht weniger als 348.074 Stimmen wurden über die beiden möglichen Kanäle „Online“ sowie „Stimmzettel“ abgegeben.

Für diese gewaltige Summe ist primär der Kreis der Top-Platzierungen an der Spitze verantwortlich. Gesamtsieger Leon Zsuganits sowie die unter ihm geehrten vier jeweiligen Landessieger haben alleine 200.878 Stimmen auf der Haben-Seite. Sie alle räumten bei der Siegerehrung auch die großen Pokale ab.

Bestes Nachwuchsteam mit Trainingslager-Freuden

Ein mittlerweile auch traditionell besonderes Schmankerl kommt dem landesweit besten Nachwuchsteam zugute. Um den Zusammenhalt bei den Youngsters und neue Möglichkeiten zu fördern, gibt es als Preis ein Kurz-Trainingslager, zur Verfügung gestellt von Günter Kurz, Chef des Sport-Hotels Kurz in Oberpullendorf und des Thermenhotels Kurz in Lutzmannsburg. In diesen Genuss kommt diesmal die U11-Fußballmannschaft des SK Pama. Sie erfuhr somit nicht nur eine große Bühne bei der Wahl, sondern wird auch tolle neue (Trainingslager-)Erfahrungen sammeln dürfen.

Alle überregionalen Sieger im Überblick:

GESAMTSIEG

LEON ZSUGANITS, Fußball, SV Antau: 104.269 Stimmen

LANDESSIEG KATEGORIE SPORTLER DES JAHRES

SIMON ARADI, Fußball, SK Pama U11: 54.591 Stimmen

LANDESSIEG KATEGORIE SPORTLERIN DES JAHRES

LISA JANITSCH, Tennis, TC Sport-Hotel-Kurz: 14.220 Stimmen

LANDESSIEG KATEGORIE GUTE SEELE DES JAHRES

OLIVER BLASKOVITS, Fußball, Kassier Soko Weinbrand Stinatz: 5.276 Stimmen

LANDESSIEG KATEGORIE NACHWUCHSTEAM DES JAHRES

SK PAMA U11, Fußball: 22.522 Stimmen

Alle Sieger in den Bezirken im Überblick:

BEZIRK NEUSIEDL/SEE

Sportler des Jahres: SIMON ARADI, Fußball, SK Pama U11: 54.591 Stimmen

Sportlerin des Jahres: KATRIN GÖLTL, Bogensport, BSV Zurndorf: 372 Stimmen

Gute Seele des Jahres: GERHARD FLINK, Fußball, Pressesprecher SC Kittsee: 557 Stimmen

Nachwuchsteam des Jahres: SK PAMA U11, Fußball: 22.522 Stimmen

BEZIRK EISENSTADT

Sportler des Jahres: LUKAS DE ZORDO, Fußball, SV Antau: 53.148 Stimmen

Sportlerin des Jahres: SAMANTHA ZSUGANITS, Ringen, Ringsport VIVA Neufeld: 9.348 Stimmen

Gute Seele des Jahres: GERHARD REINPRECHT, Fußball, Obmann UFC Schützen: 245 Stimmen

Nachwuchsteam des Jahres: UFC ST. GEORGEN/EISENSTADT U16, Fußball: 1.513 Stimmen

BEZIRK MATTERSBURG

Sportler des Jahres: LEON ZSUGANITS, Fußball, SV Antau: 104.269 Stimmen

Sportlerin des Jahres: MELANIE TREJO, Karate, Frieways Karateklub Mattersburg: 411 Stimmen

Gute Seele des Jahres: REINI GOLD, Fußball, Gute Seele SV Antau: 1.128 Stimmen

Nachwuchsteam des Jahres: SPG JUNIORS U11, Fußball: 814 Stimmen

BEZIRK OBERPULLENDORF

Sportler des Jahres: FABIAN LEEB, Fußball, ASK Horitschon: 2.132 Stimmen

Sportlerin des Jahres: LISA JANITSCH, Tennis, TC Sport-Hotel-Kurz: 14.220 Stimmen

Gute Seele des Jahres: ROBERT STROBL, Fußball, Obmann FC Deutschkreutz: 505 Stimmen

Nachwuchsteam des Jahres: SPG SV STEINBERG U14, Fußball: 6.056 Stimmen

BEZIRK OBERWART

Sportler des Jahres: THOMAS HERRKLOTZ, Fußball, SV Oberwart: 2.326 Stimmen

Sportlerin des Jahres: FIONA FAZEKAS, Fußball, FC Südburgenland: 573 Stimmen

Gute Seele des Jahres: EDDA ADAMOVICS, Tanzsport, Obfrau Musical Company Burgenland: 362 Stimmen

Nachwuchsteam des Jahres: MUSICAL JUNIOR COMPANY, Tanzsport: 391 Stimmen

BEZIRK GÜSSING

Sportler des Jahres: GEORG FRANZ SAGMEISTER, Fußball, SV Ollersdorf: 28.984 Stimmen

Sportlerin des Jahres: VERA RADAKOVITS, Volleyball, GSV Volleys: 214 Stimmen

Gute Seele des Jahres: OLIVER BLASKOVITS, Fußball, Kassier Soko Weinbrand Stinatz: 5.276 Stimmen

Nachwuchsteam des Jahres: NACHWUCHS PUNITZ U16, Fußball: 2.057 Stimmen

BEZIRK JENNERSDORF

Sportler des Jahres: DOMINIK WILFLING, Fußball, USV Rudersdorf: 596 Stimmen

Sportlerin des Jahres: SANDRA FORJAN, Volleyball, Fidas Volleys Jennersdorf: 310 Stimmen

Gute Seele des Jahres: PHILIPP KOHL, Fußball, Koordinator Raabtal Juniors: 600 Stimmen

Nachwuchsteam des Jahres: RAABTAL JUNIORS, Fußball: 2.771 Stimmen