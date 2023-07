200.000 Euro-Ziel ist bereits zum Halbjahr erreicht

So kann Obmann Thomas Trukesitz berichten: : „Wir haben bereits in den ersten sechs Monaten unser intern gestecktes Jahresziel übertroffen. Wir wollten 2023 mehr als 200.000 Euro an Einnahmen lukrieren. Das ist uns dank unserer langjährigen Partner und dank neuer Sponsoren schon mit Ende Juni gelungen.“

Somit erreichte der unabhängige Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, burgenländische Athleten auf dem Weg an die nationale und internationale Spitze zu begleiten, wieder Vor-Corona-Niveau bei den Einnahmen. In diesem Zusammenhang ist garantiert, dass zumindest so viel Geld wie zuletzt im Jahr 2019 zur Verfügung steht.

Zugute kommen die Mittel Burgenlands Spitzensport und konkret 50 aktiven Sportlerinnen und Sportlern, die derzeit unter Vertrag stehen. 68 Unternehmen sind Partner des Sportpool Burgenland, dessen Vorstand sich aus den renommiertesten rot-goldenen Sportjournalisten zusammensetzt. Diese üben ihre Funktionen ehrenamtlich aus und gewährleisten eine effiziente Vergabe der Förderungen.