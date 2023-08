Zechmeister verpasste erste Olympia-Quali-Chance: „Präzision fehlte“

Foto: ÖOCMichael Meindl

Platz 42 mit der Luftpistole sowie Platz 24 im Mixed-Team-Bewerb an der Seite von Sylvia Steiner (mit der er 2022 gemeinsam den Weltmeistertitel holte), dazu Platz 51 mit der Schnellfeuerpistole: Die Bilanz von Richard Zechmeister bei den WM-Auftritten in den olympischen Disziplinen ist durchwachsen. „Vor allem beim Einzelbewerb mit der Luftpistole habe ich anfangs einige taktische Fehler gemacht. Technisch waren es gar nicht so viele Fehler, aber es hat ein wenig die Präzision gefehlt“, resümierte Zechmeister.

Die Schnellfeuerpistole über 25 Meter war dann die dritte olympische Disziplin, bei der es am Ende Platz 51 wurde. „Ich bin weder mit der Leistung und schon gar nicht mit der Platzierung zufrieden“, war der Burgenländer nach dem dritten Bewerb tendenziell frustriert, denn: „Ich hatte bereits gestern und heute (Anm.: die Quali erstreckte sich über zwei Tage) auch Probleme mit der Muskelspannung, die teilweise sicher der hohen Temperaturen geschuldet sind.“

Für die noch ausständigen nicht-olympischen Bewerbe mit der Standard Pistole und der Zentralfeuerpistole hofft Zechmeister, die besagten Spannungsprobleme besser in den Griff zu bekommen.

Betreffend Olympia-Quali, wo Richard Zechmeister in Baku die ersten Chancen verpasste, sagt der Eisenstädter Sportschütze: „Es wird jetzt schwieriger, da ich relativ wenige Punkte für die Weltrangliste gemacht habe. Aber es ist nicht unmöglich, denn es gibt bei den nächsten Bewerben ja auch noch ein paar direkte Quotenplätze.“