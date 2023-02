Fußballakademie Burgenland: Benfica Lissabon ist keine Option mehr

Werbung

Im Mai 2022 berichtete die BVZ erstmals darüber, dass der portugiesische Topklub Benfica Lissabon (seit Jahren international angesehen für seine Nachwuchsarbeit) der künftige strategische Partner der Fußballakademie Burgenland werden könnte.

Veröffentlicht wurde diese höchst spektakulär anmutende Variante freilich nicht ohne seriösen Grund: Zu sehr machten damals die Infos in Insiderkreisen die Runde – etwa, dass sich eine portugiesische Delegation den Betrieb vor Ort bereits genau angesehen hat und die Variante, in Mattersburg eine Art Mittel- und (Süd)Osteuropa-Standort zu etablieren, genau geprüft wurde. Seitens des Landes Burgenland, zu 80 Prozent Mehrheitseigentümer, wurde der Name Benfica Lissabon nie direkt bestätigt.

Man führe generell gute Gespräche, was eine mögliche Partnerschaft betreffe, sagte Sportlandesrat Heinrich Dorner in diesem Zusammenhang. In weiterer Folge schlief das Thema „Fußballakademie Burgenland/strategische Partnerschaft“ allerdings ein, vor allem, was ein offizielles Ergebnis betraf.

Mittlerweile gibt es einen Status quo bezüglich Benfica. Akademie-Direktor Pedro Mil-Homens bestätigte zuletzt im Zuge eines Interviews mit der portugiesischen Sportzeitung „A Bola“ den Kontakt und sagte unter anderem: „Benfica wurde von der Regierung eines österreichischen Bundeslandes eingeladen, um die Möglichkeit zu prüfen, eine Fußballakademie zu betreiben. Wir haben diese Möglichkeit eingehend geprüft und unter Abwägung der Vor- und Nachteile sowie unter Berücksichtigung der Bedeutung unserer Tätigkeit auf dem Benfica-Campus beschlossen, dieses Angebot nicht anzunehmen. Die Angelegenheit ist damit abgeschlossen.“

„Wir sprechen mit anderen möglichen Partnern“

Burgenlands Sportlandesrat Heinrich Dorner bestätigte gegenüber der BVZ, dass das angedachte Projekt mit Benfica nicht umgesetzt wird: „Auch wenn wir keine offizielle Absage von Benfica erhalten haben, wissen wir informell Bescheid.“

Längst richtet sich der Blick aber auf weitere mögliche Lösungen, wie Dorner im gleichen Atemzug klarstellt: „Wir sprechen laufend mit anderen möglichen Partnern.“ Namen will der Sportlandesrat hier keine nennen, es gebe hier nationale und internationale Kontakte.

Der Betrieb der Fußballakademie Burgenland an sich läuft derzeit freilich auch ohne strategischen Partner, weshalb das Motto weiterhin lautet: Eine Lösung zu finden ist gut und wichtig, allerdings nicht um jeden Preis und nur zur Zufriedenheit aller Beteiligten.