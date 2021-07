Das bestätigte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) am Mittwochabend in der ORF-Sendung "Burgenland heute". Aufgabe dieser sei es, eine Sportstrategie für das Land zu entwickeln, erklärte Dorners Sprecher gegenüber der APA. Die Sport Burgenland GmbH wurde vor wenigen Wochen gegründet und ist in die Landesholding Burgenland eingegliedert.

Aufsichtsratsvorsitzender ist Dorner selbst. Der Geschäftsführer soll Ende Juli präsentiert werden.