Startschuss für die Tennisakademie Burgenland

"Vom Kindergarten bis zum Tennisprofi" - nach diesem groben Leitsatz soll der Tennissport im Burgenland künftig aufgebaut und gelebt werden. Die Strukturen der Talenteförderung gibt es bereits. Um im Bereich des Spitzensports den 15- bis 19-jährigen Talenten hierzulande aber beste Möglichkeiten zu gewähren, wurde die Tennisakademie Burgenland ins Leben gerufen. Sie ist ein Teil der breit angelegten Sportstrategie im Burgenland, die, wie Sport Burgenland GmbH-Geschäftsführer Toni Beretzki zu Beginn der Präsentation klarstellte, das Land in "den nächsten drei bis fünf Jahren zum Sport-Bundesland Nummer eins" in Österreich machen soll.

Sogenannte Leuchtturmprojekte wie das Landessportzentrum Nord werden folgen, den Anfang machte nun aber einmal die Tennisakademie Burgenland.

Diese wird in Kooperation mit dem Burgenländischen Tennisverband (BTV) auf der Anlage des Sport-Hotel-Kurz, wo auch seit vielen Jahren die Tennis-Staatsmeisterschaften ausgetragen werden, ihren Betrieb aufnehmen. Mit Wolfgang Thiem konnte eine erfahrene Tennis-Persönlichkeit als Akademie-Leiter gewonnen werden. Ziel ist es dabei den Youngsters nach einem 6-Säulen-Konzept die besten Möglichkeiten zu bieten. Dieses basiert auf den Punkten

Konditions- und Fitnesstraining - Hier gibt es für die Youngsters des Kaders vor Ort eine Komplettbetreuung sowie tennisspezifisches Konditionstraining. Verantwortlich dafür ist Sport Burgenland-Geschäftsführer und Sportwissenschafter Toni Beretzki.

Schule - Mit dem BSSM (Burgenländisches Schule & Sport Modell) Oberschützen gibt es einen Schulpartner, der einen geblockten Schulbetrieb (pro Woche vier Tage Präsenzunterricht, ein Tag Homeschooling im Internat) anbietet sowie ein Sport-/Schulsystem garantiert, bei dem sich die Akademie-Crew intensiv auf die Tennisausbildung konzentrieren kann.

College - Akademiespieler, die nach erfolgreichem Schulabschluss (Matura) den Einstieg ins Profitennis nicht wagen möchten, bekommen die Möglichkeit eines Auslandsstipendiums auf einem amerikanischen College.

All in one - Start im September, Infotag am 27. März

Besonders das "All in one"-Konzept wird, da sind sich die Protagonisten sicher, überzeugen. Schule, Internat, Diagnostik, Training - dazu gibt es auch bereits die entsprechende Infrastruktur, die nur punktuell adaptiert werden muss. Sieben Outdoor-Plätze stehen zur Verfügung, indoor wird es künftig sechs Plätze geben, das Angebot wird hier erweitert (weitere zwei Tennisplätze entstehen in der bisherigen Sporthalle) - zudem wird in der Halle der Belag getauscht. Statt Teppich gibt es künftig Hard Court.

Für interessierte Talente gibt es am 27. März einen Infotag der Tennisakademie Burgenland. Ab 15 Uhr findet diesbezüglich ein Informationsgespräch statt - alle weiteren Infos gibt es auf www.tennisakademie-burgenland.at abrufbar.

Stimmen zum Thema

Sportlandesrat Heinrich Dorner: "Wir wollen und werden auf der bereits guten Struktur ansetzen und die Tennisausbildung im Burgenland Richtung Spitzensport etablieren."

BTV-Präsident Günter Kurz: "Wir wollen etwas schaffen, das es in Österreich in der Form noch nicht so oft gibt."

Wolfgang Thiem: "Ich freue mich, dass ich Teil des Teams sein darf. Es ist der richtige Zeitpunkt, um im Burgenland einen Schritt weiter zu gehen."

Alle weiteren Infos und Hintergründe findet ihr am Donnerstag in der Printausgabe der BVZ!