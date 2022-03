Aktive Zeichen für Frauen im Sport

Werbung

Dabei sieht sich der rot-goldene Dachverband in einer Vorreiter-Rolle für Frauen im Sport – liegt etwa der Anteil an weiblichen Vereinsmitgliedern laut einer 2020 durchgeführten Umfrage bei 55,7 Prozent – österreichweit liegt der Frauenanteil in den Vereinen bei 37 Prozent. Aufholbedarf bestehe auch in Burgenlands Sportunion-Familie bei den Vorsitzenden, Obleute seien lediglich zu 15,4 Prozent weiblich.

Seit 15 Jahren hat Karin Ofner mit der Sportunion Burgenland-Präsidentschaft als Frau eine Spitzenfunktion inne. Sie sagt: „Die Sportunion Burgenland und viele ihrer Vereine sind Vorreiterinnen, was die Partizipation von Frauen im Sport betrifft. Aber auch in anderen Verbänden und Vereinen sollte eine gelebte Partnerschaft zwischen Männern und Frauen einziehen. Gemeinsam mehr bewegen, auf Augenhöhe kommunizieren und Frauen ermutigen, sich auch in höheren Vorstandsfunktionen einzubringen sind dabei wichtige Punkte.“

Stolz sei die Sportunion-Crew dabei auf Initiativen wie das „Frauen-Power“ Projekt „frau-aktiv-vernetzt“, eine gesonderte Basisförderung für Vereine, die Frauen in Vorstandsfunktionen einsetzen, ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis auf ehren- und hauptamtlicher Ebene, eine bewusst gendergerechte Sprache in Wort und Schrift oder auch österreichweite Workshops zum Thema Frau im Sport und Gendergerechtigkeit. Ein solcher findet am 25. März von 15 bis 19 Uhr in der Landesgeschäftsstelle Eisenstadt statt, buchbar unter:

www.sportunion-akademie.at