Ninja-Kids wieder ganz im Trend der Sportunion

Nicht zuletzt aufgrund der bekannten „Ninja Warrior“ TV-Shows ist der Ninja Sport nach wie vor in Mode. Die Sportunion hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, den Trendsport weiterzuentwickeln und in die Vereinsstruktur einzubetten. Mancherorts wird dieser bereits aktiv gelebt, etwa bei der GTU Mattersburg, der Sportunion Pinkafit sowie dem Sportunion Burgenland Gesundheitszirkel. Hier gibt es bereits regelmäßige Einheiten für Kinder im Ninja-Sport – wo es eben darum geht, spielerisch Hindernisse zu überwinden, klarerweise möglichst schnell und effizient. Diese Kombi aus Klettern, Turnen, Parkour sowie Freerunning macht nicht nur Spaß, sondern bietet auch eine perfekte motorische Grundschulung. Der Start ins neue Semester ist mit Anmeldungen von rund 150 Kindern jedenfalls geglückt.

Ninja Kids Cup am 3. Juni, Trainings am 2. und 2. Mai

Und es wartet ein spezielles Schmankerl auf die jungen Wilden: Am 3. Juni steigt im Sportzentrum Eisenstadt der Ninja Kids Cup, eine Art „Landesmeisterschaft“ im Ninja-Sport. Diese richtet sich vor allem an die Kinder aus den burgenländischen Ninjasportvereinen, ist aber für alle interessierten Kinder von der 1. bis 6. Schulstufe offen. Ganz nach dem Motto: Du wolltest dich schon immer wie ein echter Ninja fühlen? Die Fernsehshow „Ninja Warrior“ zählt zu deinen Lieblingsformaten? Dann bist du beim ersten burgenlandweiten Ninja Kids Cup der Sportunion genau richtig! In mehreren Stages kannst du deine Geschicklichkeit und Griffkraft testen. Wirst du die Stages finishen und den Weg bis zum Buzzer gehen? Melde dich an und finde es heraus! Die besagte Anmeldung ist unter www.sportunion.at/bgld/ ninjakidscup möglich – schnell sein, begrenzte Plätze.

Foto: Sportunion Burgenland

Wer vorher noch Ninja Luft schnuppern möchte, hat bei den Ninja Trainingstagen im Sportzentrum Eisenstadt (Kunsteisbahn) am 2. und 3. Mai (8 bis 19 Uhr) die Möglichkeit dazu. Die Trainingstage sind kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht notwendig.