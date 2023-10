Sportunion-Jugendförderpreis 2023: Die Gewinner stehen fest

Insgesamt wurden von den Sponsoren - Landesjugendreferat, Raiffeisen Burgenland, UNIQA Burgenland und DSV Logistik - mehr als 3.000 Euro an die siegreichen Sportunion-Vereine ausgeschüttet.

Dass die Qualität und die Dichte bei den eingereichten Vereinen hoch ist, unterstrich Sportunion-Landesgeschäftsführer Patrick J. Bauer, der auch als Moderator fungierte: "Es war ein knappes Rennen. Der Jury ist es sehr schwer gefallen unter den hochwertigen Einreichungen den Verein mit der besten Jugendarbeit auszuwählen. Mit Turnen, Leichtathletik, Tennis und Volleyball standen unterschiedliche Sportarten am Siegertreppchen." Als actionreiches Rahmenprogramm fungierten die Youngsters von der Union Eisenstadt Turnen, wo jede Sektion – Turnen, Rhythmische Gymnastik und Showdance – einen tollen Auftritt hinlegte.

1. Platz und Hadek-Gedenkpreis gehen in die Landeshauptstadt

Über Platz eins und 1.500 Euro Vereinsförderung durfte sich die Union Eisenstadt Turnen freuen. Sportunion Burgenland-Präsidentin Karin Ofner überreichte den vom Landesjugendreferat zur Verfügung gestellten Preis gemeinsam mit Gemeinderat Gerald Hicke - und sagte: "Die Union Eisenstadt Turnen ist unser größter Mitgliedsverein und hat dabei fast ausschließlich Kinder und Jugendliche als Mitglieder. In den Sparten Showdance, Turnen und Rhythmische Gymnastik wird der Nachwuchs nicht nur top betreut, sondern kann sich auch bei Meisterschaften in Szene setzen. Abgerundet wird das tolle Engagement des Vereins durch Veranstaltungen wie die Nacht des Tanzes oder das Nikoloturnen, wo jeweils hunderte Zuschauerinnen und Zuschauer die Leistungen der Kinder und Jugendlichen im Verein bewundern."

Union Eisenstadt Turnen - Platz eins. Foto: SPORTUNION Burgenland

Der Hans Hadek-Gedenkpreis für besondere Verdienste um die Jugendarbeit ging in diesem Jahr zudem an das Ehepaar Waltraud und Alois Kumer, die ebenfalls lange in der Union Eisenstadt Turnen wirkten.

Hans Hadek-Gedenkpreis. Foto: SPORTUNION Burgenland

2. Platz an das Laufteam Burgenland

Den zweiten Platz und 1.000 Euro für die Vereinskasse gab's für das - sportlich höchst erfolgreiche - Laufteam Burgenland. Zahlreiche Medaillen und Titel bei nationalen und internationalen Wettbewerben können von den Nachwuchsathletinnen und -athleten vorgewiesen werden. Darüber hinaus legt das Laufteam auch auf Wertevermittlung wie Fairness und Respekt einen Fokus und veranstaltet zahlreiche Wettbewerbe sowie auch den Eisenstädter Stadtlauf.

Laufteam Burgenland - Platz zwei. Foto: SPORTUNION Burgenland

Der Scheck der Sonderförderung, der gemeinsam mit Sportunion Burgenland-Vizepräsidentin Silvia Mayerhofer überreicht wurde, kam von Raiffeisen Eisenstadt-Teamleiter Benjamin Deutsch: „Wir von Raiffeisen freuen uns darüber, wenn unser Sponsoring für die Jugendarbeit im Verein Verwendung findet.“

Mattersburger Volleyballerinnen holen sich den 3. Platz

Platz drei ging an den Vamos Union Volleyballverein Mattersburg - ein Verein, der seine Jugendarbeit in den letzten Jahren wieder stark intensivieren konnte. Auch regelmäßige Aus- und Weiterbildungen und zahlreiche sportliche Erfolge auf Landesebene im Nachwuchs zeugen von der Qualität der Jugendarbeit im Verein. Zudem stieg die Zahl der Nachwuchs-Aktiven in den letzten Jahren wieder deutlich an.

Vamos Mattersburg - Platz drei. Foto: SPORTUNION Burgenland

„Mit den 500 Euro wollen wir dazu beitragen, dass die Nachwuchsarbeit im Verein weiter verstärkt werden kann", erklärt UNIQA Burgenland-Leiter/Versicherungstechnik Rudolf Steurer der den Preis gemeinsam mit Sportunion-Finanzreferent Josef Mayer überreichte.

Preis für "innovativstes Projekt" an UTC Wiesen

Den Sonderpreis für das innovativste Projekt holte sich der UTC Wiesen. Mit dem „Geheimrezept“ für Jugendarbeit ist in diesem Verein gemeint, möglichst früh den Nachwuchs auch zu Übungsleiterinnen und Übungsleitern fortzubilden. So ergibt sich ein Kreislauf, der dafür sorgt, dass das Trainerteam stetig wächst und so auch der Nachwuchs gut betreut werden kann. Erwähnenswert ist außerdem das erfolgreiche Sommercamp des Vereins. Angetan von dem tollen Projekt war auch Fachsportreferent-Stellvertreter Patrick Oberroither, der gemeinsam mit Sportunion Burgenland-Schriftführer Andreas Fuchs den von der Logistikfirma DSV gesponserten Preis überreichte.

UTC Wiesen - "innovativstes Projekt". Foto: SPORTUNION Burgenland

Bereits mehr als 37.000 Euro an Förderungen - Fortsetzung 2024 bereits fix

Seit 2013 wird der Sportunion-Jugendförderpreis vergeben. Nicht weniger als insgesamt mehr als 37.000 Euro wurden dank Sponsorenhilfe an zusätzlichen Förderungen für die Jugendarbeit in Sportvereinen lukriert.

Auch im nächsten Jahr haben Burgenlands Sportunion-Vereine beim Jugendförderpreis wieder die Chance auf einen Geldsegen für den Nachwuchs. Außerdem sollen weitere Preise hinzukommen. Bauer: „Unsere Jugend ist unsere Zukunft, deshalb ist es mir ein großes Anliegen, dass junge Leute viel Zeit beim Ausüben ihres Lieblingssports verbringen und jede Menge ‚Magic Moments‘ erleben, die sie zu lebenslangem Sporttreiben motivieren. Ich freue mich schon jetzt wieder auf viele innovative Projekte und Ideen zur Förderung des Sportlernachwuchses."