Seit Oktober 2018 sind die Mitarbeiter der Sportunion Burgenland-Landesgeschäftsstelle bereits in ihrem Ausweichquartier in der Mattersburger Straße tätig. Nach zahlreichen Vorarbeiten startet nun auch der tatsächliche Umbau jenes Gebäudes in der Neusiedler Straße, das planmäßig ab September das neue Schmuckkasterl des Sport-Dachverbands sein soll.

Präsidentin Karin Ofner: „Wir haben bewusst eine lange Planungsphase in Kauf genommen, weil wir für die Meinungsbildung alle Beteiligten ins Boot geholt haben, um künftig eine bestens genutzte und multifunktionale Einrichtung zur Verfügung zu haben. Die neue Landesgeschäftsstelle wird mehr als nur ein Gebäude, sondern soll auch zur Imagebildung beitragen.“

Rund 800.000 Euro werden für den Umbau in die Hand genommen, am Ende soll ein modernes Sportzentrum für die Union-Familie entstehen. Was der Präsidentin in diesem Zusammenhang wichtig ist: „Wir müssen schon auch fremdfinanzieren, weil wir unseren Vereinen keinen Cent an Förderungen wegnehmen wollen.“

Neben einem neu entstehenden Büro- und Seminarbereich wird sich im Gebäude freilich alles rund um den Sport drehen, sagt die Chefin, die klarstellt: „Das Haus wird sehr kindgerecht und auch für Menschen mit Behinderungen ideal angelegt sein. Zudem gibt es dann etwa im Obergeschoss einen Turnsaal, unten noch einen Gymnastikraum und generell das Vierfache an Platz für sämtliche Sportaktivitäten.“

Jetzt kommt schön langsam das Kribbeln

Die ersten Wochen der Umbauarbeiten werden geprägt sein von ersten Grabe- und Ausbauarbeiten, auch innen wird schon ordentlich gewerkt. In weiterer Folge wird es insofern spektakulär, als die Erneuerung des Obergeschoßes in Angriff genommen und hier das komplette Dachgeschoß entfernt wird. „Jetzt, da es richtig losgeht, sind alle schön langsam kribbelig. Die Vorfreude steigt.“

Planmäßig sei das von Land Burgenland und Stadt Eisenstadt unterstützte Projekt im Großen und Ganzen durch, nur das eine oder andere Detail gilt es noch zu fixieren. Ein Beispiel: „Wir müssen bei den Sporträumlichkeiten noch den idealen Boden finden, der nicht zu weich und nicht zu hart ist.“ Aber auch diese Frage wollen Ofner und Co. optimal lösen, damit ab September die rund 20 Vereine, die bislang die Zentrale nutzten, beste Bedingungen vorfinden.

Während in Eisenstadt künftig also eine neue und hochmoderne Landesgeschäftsstelle entsteht, ist ein anderes Sportunion-Projekt wieder beendet. Die Außenstelle Oberwart wurde geschlossen, wie Karin Ofner bestätigt: „Leider wurde das Büro von den Vereinen nicht im nötigen Maße angenommen.“