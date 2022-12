Sportunion Burgenland Virtueller Lauf zum Jahreswechsel

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Am SPORTUNION Virtual New Years Run können Kinder genauso wie Erwachsene teilnehmen. Hier am Bild Martina, Julian und Philipp von der SPORTUNION Pinkafit aus Pinkafeld. Foto: Sportunion Burgenland

Z um dritten Mal veranstaltet die Sportunion am 31. Dezember und 1. Jänner einen „Virtual New Years Run“ in ganz Österreich für den guten Zweck zugunsten von und in Kooperation mit „Wings for Life“.