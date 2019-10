Im Eisenstädter E_Cube wurden die Siegervereine des 7. Sportunion-Jugendförderpreises gekürt. Vereine konnten dabei einreichen, eine Jury bewertete. Gewonnen hat im heurigen Jahr die Schwimmunion Neusiedl am See, gefolgt von der Eisenstädter Schwimmunion und dem UTC Sportstadt Oberwart (Tennis).

Für die Vereinskasse gibt es dafür 1.500, 1.000 sowie 500 Euro an Förderung. Ausgezeichnet wurde auch das innovativste Projekt, dieses reichten der UTC und UFC Stotzing mit ihrem „Kids Summercamp“ ein (bei dem auch die Kooperation mit der Feuerwehr und die Arbeit über Vereinsgrenzen hinweg hervorgehoben wurde). In Erinnerung an den im heurigen Jahr verstorbenen Oberwarter Sportunion-Funktionär Hans Hadek wurde heuer erstmals auch der Hans Hadek Gedenkpreis verliehen. Preisträger sollen dabei Personen sein, die sich besonders für die Förderung des Nachwuchses in Sportvereinen einsetzen. Ausgezeichnet wurde bei der Premiere Hans Christian Gettinger, Obmann der Schwimmunion Neusiedl am See.

Fest steht auch schon, dass es im kommenden Jahr wieder einen Sportunion-Jugendförderpreis geben wird. Landesgeschäftsführer Patrick Bauer: „Ich freue mich schon jetzt wieder auf viele innovative Projekte und Ideen zur Förderung des Sportlernachwuchses.“