Stephan Helm: Pamhagener SKN-Entwickler mit Weitblick

Admira Wacker gegen SKN St. Pölten war in der Saison 2020/2021 sportlich noch ein ganz normales Bundesliga-Derby der beiden niederösterreichischen Vertreter. Mittlerweile gibt es im Oberhaus keinen Verein mehr aus dem größten Bundesland. 2021 erwischte es St. Pölten, 2022 stieg die Admira ab.

Auch deshalb ist das Aufeinandertreffen der beiden Klubs am morgigen Freitag um 20.30 Uhr in der Südstadt besonders: Erstmals seit der Saison 2010/2011 treffen St. Pölten und Admira wieder in der zweithöchsten Spielstufe aufeinander.

Vor knapp zwölf Jahren erfolgte auf dieser Ebene das letzte Duell. Die Trainer hießen damals Martin Scherb beim SKN und Didi Kühbauer bei Admira. Letzterer führte die Südstädter bei seiner ersten Profistation als Trainer dann in der besagten Saison gleich zum Titel und Aufstieg. Gespielt wurde dieses Duell als Zweitliga-Hit in Maria Enzersdorf zuletzt jedenfalls am 26. November 2010. Damals siegte die Admira 5:1, ein gewisser Marcel Sabitzer sorgte mit gerade einmal 16 Jahren und seinem zweiten Saisontor für den Schlusspunkt.

Sabitzer kickt mittlerweile für die Bayern, Kühbauer steht mit dem LASK an der Bundesliga-Spitze – und die Trainer des nun wieder aktuellen Derbys in der 2. Liga heißen bei der Admira Roberto Pätzold und beim SKN Stephan Helm. Der 39-Jährige war zum damaligen Zeitpunkt gerade in der Regionalliga Ost beim SC/ESV Parndorf engagiert.

Zum Profi reichte es nicht, sehr wohl aber nun in seiner Rolle als Trainer. Die führte den studierten Gymnasial-Lehrer aus Pamhagen erst als Videoanalyst zur Austria, später auch als Co-Trainer der Profis und als Coach des Zweierteams zu Grasshoppers Zürich sowie als „Co“ zum LASK. Im vergangenen Sommer erfolgte der nächste Schritt als verantwortlicher Trainer beim gerade abgestiegenen Bundesligisten St. Pölten.

Gemeinsam mit Emanuel Pogatetz (am Papier sein „Co“, in der Praxis gleichgestellter Kollege, mit dem er bestens harmoniert) ist Helm seitdem für die sportliche Entwicklung verantwortlich. Der Plan ist längerfristig ausgelegt, um den ehemaligen Absteiger nach einem schwierigen ersten Jahr früher oder später wieder zurück ins Oberhaus zu führen. „Wir befinden uns nun in einem Entwicklungsjahr, in dem die Spieler einen weiteren Schritt nach vorne machen sollen“, stellt Helm im Vorfeld der Admira-Partie einmal mehr fest.

Der Mix aus jungen Eigenbauspielern, jungen Spielern aus dem Ausland und dem einen oder anderen Routinier (unter anderem dem gebürtigen Stötteraner Thomas Salamon, 33) soll sich weiter festigen. Ein Teil dieser jungen Perspektive ist auch Nicolas Wisak. Der 18-jährige Eisenstädter wechselte im vergangenen Winter zum SKN und ist einer jener Akteure, die auf Sicht zu Stützen heranreifen sollen. Helm: „Der Verein will sich hier die Zeit nehmen, um etwas aufzubauen. Auch wenn im erweiterten Umfeld natürlich vom großen Erfolg geträumt wird, gilt es nun einmal, sich stetig weiterzuentwickeln.“

Zwar schnuppert die junge Truppe (das Alter der Startelf beim jüngsten 2:0 gegen Kapfenberg lag bei 22,4 Jahren) nach fünf Spieltagen mit zehn Punkten auf Platz drei Höhenluft, für den großen Wurf dürfte es aber noch nicht reichen – Stichwort nötige Konstanz. In den nächsten Runden warten zudem schwere Brocken, neben Admira sind das der FAC, Liefering und Blau Weiß Linz. Hier wird sich die SKN-Crew noch steigern müssen. Das Potenzial ist aber gegeben, wie Helm weiß: „Man sieht mittlerweile schon einiges am Platz, wie wir uns als Betreuer das vorstellen. Ich schätze das bei 60 bis 70 Prozent ein – Luft nach oben gibt es trotzdem noch genug.“

Das Team lernt im Training, der Coach lernt im Kurs

Dementsprechend gilt es für das Team im Training ständig für den Ernstfall weiterzulernen. Das Niederösterreich-Derby ist da jedenfalls ein „Highlight-Spiel“, wie es Helm bezeichnet. „Die Fans brennen darauf und für uns ist es natürlich ebenfalls ein besonderes Match. Von der Spielanlage her treffen zwei proaktive Mannschaften mit offenem Visier aufeinander.“ Hört sich nach einem attraktiven Duell der 2. Liga an. Bei dem der SKN idealerweise den nächsten Schritt seiner Entwicklung gehen soll.

Das gilt übrigens auch für den Trainer Stephan Helm. Von Montag bis Mittwoch stand der erste Block des aktuellen UEFA Pro-Lizenz-Kurses an. Die höchstmögliche Trainer-Ausbildung begleitet ihn nun parallel zum sportlichen Plan bei seinem Klub. Idealerweise soll am Ende dieser Dualität dann früher oder später ein fertig ausgebildeter Chefcoach einen frischgebackenen Bundesliga-Rückkehrer betreuen. Klingt richtig gut – auch wenn diese Geschichte dann schon fast etwas kitschig wäre.