„Eigentlich kann ich hier nur verlieren. Weil wenn ich gewinne ist es normal“, meinte Sebastian Ofner auf der traditionellen Pressekonferenz, bevor der Steirer sein Semifinal-Duell mit Lukas Neumayer bestritt. Die Nummer eins des Turniers wurde in seinen vier Spielen voll gefordert, musste schon im Achtelfinale gegen seinen Daviscup-Kollegen Gerald Melzer über drei Sätze gehen. Im Endspiel gewann Ofner, der in Oberpullendorf auch schon 2016 gewann, gegen den starken Aufschläger Maximilian Neuchrist mit 6:4 und 6:4.

Souverän gestaltete Vorjahresfinalistin Sinja Kraus ihr Endspiel gegen Yvonne Neuwirth, die am Vortag die topgesetzte Barbara Haas in einem Drei-Satz-Krimi bezwang, im Finale dann aber nicht mehr frisch genug für eine weitere Sensation war. „Ich hatte einen Matchplan, den ich perfekt umgesetzt habe“, freute sich Kraus, die im Vorjahr im Finale noch an Julia Grabher scheiterte.

Für burgenländische Glanzlichter in Oberpullendorf sorgte die Neusiedlerin Eva Nyikos, die im Duell mit Barbara Haas (aktuell auf Rang 156 der WTA-Rangliste) einen Satzgewinn verbuchen konnte – ebenso wie David Pichler, der Filip Misolic im Herren-Viertelfinale hauchdünn unterlag, sich aber mit den Titeln im Doppel (mit Patrick Ofner) und im Mixed-Doppel (mit Irina Dshangshgava) durchaus trösten durfte.

Einmal mehr mit Komplimenten für eine gelungene Veranstaltung (Anm.: mittlerweile wurden die Staatsmeisterschaften 13-mal in Oberpullendorf ausgetragen) überhäuft wurde Organisator Günter Kurz seitens der Spieler, seiner ÖTV-Kollegen und auch der Partner, wie dem neuen Titelsponsor Energie Burgenland, der übrigens auch in den kommenden beiden Jahren als starker Partner auftritt.