Seit wenigen Tagen hat das Pappelstadion einen neuen Besitzer: Die Stadtgemeinde Mattersburg hat rund ein Jahr nach der Commerzialbank-Pleite und dem damit verbundenen Bundesligafußball-Aus im Burgenland die einstige Heimat des SV Mattersburg erworben — rund 400.000 Euro hat man für die Sportstätte oder was von ihr eben noch übrig ist, hingelegt. Die beweglichen Teile wurden versteigert. Das Vereinsgebäude, die Tribüne (teilweise ohne Sitze), das Cafe und das Flutlicht gehören nun der Stadt — so wurde es in der letzten Gemeinderatssitzung auch beschlossen. Das Grundstück auf dem alles steht, war davor schon im Gemeinde-Besitz.

Das Gerücht, dass im Stadion beim Abbau der beweglichen Teile nicht sorgsam umgegangen wurde, verneint die Bürgermeisterin: „Das kann ich nicht bestätigen. Es ist eben so, als ob man eine Wohnung ausräumt. Danach ist einfach eine Grundreinigung notwendig.“ Fakt ist jedenfalls: „Wir haben seit 31. Juli alle Schlüssel“, so Bürgermeisterin Ingrid Salamon. Wann man damit die Stadion-Tore wieder öffnen wird und wer dann dort sein neues Zuhause findet, das ist noch nicht zur Gänze geklärt. Salamon bittet deshalb noch ein wenig um Geduld: „Der Masseverwalter hat jetzt einiges an Zeit gebraucht, um alles umzusetzen und jetzt brauchen wir eben auch etwas Zeit. Wir werden in Gremien beschließen, wie und was genau mit dem Stadion passieren wird. Im Fokus steht natürlich der Sport.“ Angedacht ist auf jeden Fall, dass der neu gegründete MSV 2020 in Zukunft seine Heimspiele im altehrwürdigen Pappelstadion austragen wird: „Wir haben mit dem MSV 2020 einen neuen Fußballverein in der Stadt, der im Stadion spielen und trainieren will“, so Salamon.

Aktuell ist der Verein in der Fußballakademie daheim, Salamon dazu: „Und das ist auch kein Nachteil. Die Akademie ist kleiner und kompakter und beim ersten Heimspiel hat es ja auch ganz gut funktioniert. Für diese Saison ist der MSV in der Akademie zu Hause. Es wird daher noch ein wenig dauern. Wir sind auf jeden Fall laufend in Gesprächen mit MSV-Obmann Manfred Strodl.“ Der bestätigt und präzisiert: „Unser Wunsch ist es natürlich so rasch wie möglich im Pappelstadion zu spielen.“ Der Verein, der vor wenigen Tagen, am 10. August, seinen ersten Geburtstag feierte, plant also mit dem Spielort Pappelstadion. Strodl betont aber: „Es bringt nichts, wenn die Voraussetzungen nicht stimmen. Wir wollen jedenfalls mit dem ganzen Verein dann ins Stadion. Kampfmannschaft und Nachwuchs. Da ist dann auch die Gemeinde am Zug.“ Wenn der MSV schon im Frühjahr von der Akademie ins Stadion übersiedeln könnte, würde sich Strodl zwar freuen: „Aber da muss alles zusammenpassen. Spätestens im nächsten Sommer wäre es aber auch vom Zeitpunkt her ideal.“ Denn da wird das Pappelstadion 70 Jahre alt. „Das wäre dann ein sinnvoller Moment, den man dann auch passend feiern könnte.“

Sport-Veranstaltungen stehen im Vordergrund

Der MSV könnte also einer der Nutznießer des Stadionkaufs der Stadtgemeinde sein. In den kommenden Wochen will man auch über eine weitere Nutzung entscheiden. Für Stadtoberhaupt Salamon steht dabei der Sport im Vordergrund. „Es ist klar, dass wir vor allem Sportveranstaltungen im Auge haben. In welcher Form, darüber werden wir noch diskutieren. Auch darüber wie man die anderen freien Flächen auf dem Grundstück nutzen kann.“

An mögliche Veranstaltungen wie etwa Konzerte, daran denkt Salamon vorerst nicht: „Konzerte habe ich derzeit nicht auf dem Radar.“