Special Olympics-Sommerspiele 2022 im Südburgenland: „Wir sind bereit“

Eröffnungsfeier: Freitag,

24. Juni, 19 Uhr, Messehalle Oberwart.

Schlussfeier: Montag, 27. Juni, 19.30 Uhr, Messehalle Oberwart.

Torch Run (Fackellauf): Donnerstag, 23. Juni, 9 Uhr in Eisenstadt; 12.30 Uhr in Parndorf; Freitag, 24. Juni, 10 Uhr in Stegersbach; 12.45 Uhr in Pinkafeld; 14.30 Uhr in Oberwart.

Anreisetag am 23. Juni,

Abreisetag am 28. Juni

Die Sportbewerbe steigen am Freitag, Samstag, Sonntag und Montag an allen Sportstätten ab 9 Uhr – zusätzlich gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm.

www.burgenland2022.org