Teqball: Trendsport auf der Überholspur

Diese startet österreichweit vom Burgenland aus ihre sportliche Verbreitung. Das VIVA-Landessportzentrum Steinbrunn ist schließlich Sitz des österreichischen Teqball-Verbands, deren Präsidentin Andrea Koncar gemeinsam mit Burgenlands Verbands-Boss Georg Pangl zur gemeinsamen Präsentation lud.

Im Rahmen einer groß angelegten Tour bei Vereinen und in Schulen – die genauen Termine werden noch festgelegt – wird die Sportart im Oktober und November burgenlandweit von Norden bis Süden noch intensiver beworben. International rühren längst Markenbotschafter wie Luis Figo oder Ronaldinho die Werbetrommel für Teqball. Sportlandesrat Heinrich Dorner: „Es ist imposant, welche Sportikonen hier Werbung machen. Man findet unglaublich schnell Gefallen daran – das ist eine ideale Sportart für Jugendliche und Junggebliebene.“

Der im Herbst 2019 gegründete österreichische Verband hat seinen Sitz in Steinbrunn, Päsidentin Andrea Koncar: „Wir wollen von hier aus den Sport weiter ausrollen und haben zudem mit dem 14-jährigen Alexander Hamm aus Neusiedl/See ein Nachwuchstalent, das sich international profilieren könnte. Er spielt etwa am Wochenende im Rahmen der europäischen Tour in Budapest.“ Überhaupt gelte es von Beginn weg sowohl in der Spitze, als auch in der Breite bei dieser Sportart dabei zu sein. Koncar: „Das Ziel ist für Teqball 2028 in das olympische Programm aufgenommen zu werden, so gesehen könnte das Burgenland für den Teqballsport langfristig zum Medaillenbringer werden.“ Bis es soweit ist, werden 2023 die European Olympic Games in Krakau ein erster Meilenstein des Teqball Sports sei, wo dann erstmals Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen vergeben werden.

Und auch Burgenlands Teqball-Präsident Georg Pangl, seit Jahrzehnten in der Organisation des internationalen Spitzenfußballs verankert, freut dieser Schub, denn: „Das Burgenland steht für Natur, Kultur und Genuss – künftig steht das Burgenland auch für Teqball, das die perfekte Ergänzung zum Fußball darstellt. Dort, wo bereits ein Tisch steht, ist der Andrang groß. Es gibt hier schon die Vision, in jeder Gemeinde ganzjährig Teqball spielen zu können. Das ist mit dieser Sportart durchaus möglich.“