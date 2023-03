USV Rudersdorf: Früh um die letzte Chance?

Werbung

So hatte man sich das beim USV Rudersdorf nicht vorgestellt! Gegen das bisherige Schlusslicht aus Andau war am letzten Samstag eigentlich alles angerichtet, um einen ersten Schritt in Richtung Tabellenmittelfeld zu machen. Nach knapp 15 Minuten waren aber alle guten Vorsätze schon über den Haufen geworfen, denn der nordburgenländische Mit-Aufsteiger führte mit 0:3. „Die Enttäuschung war natürlich riesengroß“, sagte auch der Sportliche Leiter Martin Salber dazu und ergänzte: „Wir haben das Spiel in der Anfangsphase verloren. Das ist sehr schade und tut auch weh.“ Weil der USV-Tross es nach diesen ominösen 15 Minuten eigentlich ganz gut unter Kontrolle hatte, den Ausgleich dann aber nicht mehr schaffte.

Ähnlich auch die Lage beim SV Güssing, die zum Auftakt beim SV Oberwart eine der härtesten Burgenlandliga-Nüsse zu knacken hatten. Insgesamt spielte man dort auch ganz brav mit, um doch klar mit 0:4 zu verlieren. „Wir werden uns mit dieser Niederlage nicht allzu lange aufhalten“, resümierte Assistent Jakob Burits und schoss nach: „Sie waren eine Nummer zu groß.“ Am Samstag geht es nun im direkten Süd-Klassiker gegeneinander. Vorletzter gegen Letzter sind dabei die tabellarischen Vorzeichen – mehr Abstiegsgipfel geht nicht. Im Hinspiel holte Rudersdorf ein 2:1, der den GSV in weiterer Folge in eine echte Krise (Obmann- und Trainerwechsel) warf. „Schwer zu sagen, wie der weitere Saisonverlauf für uns sonst gewesen wäre“, so Burits, der anfügte: „Es wird sehr kampfbetont und intensiv. Wir müssen uns sehr gut darauf vorbereiten.“ Ähnlich auch die Vorzeichen bei der USV-Elf von Alfred Horvath, bei denen Martin Salber erklärte: „Beide stecken in einer ähnlichen Situation fest. Es wird ein echtes ‚Sechs-Punkte-Spiel‘.“ Personell kehrt beim GSV Kevin Zinkl wohl zurück. In Rudersdorf hoffte man auf die Einsätze von Sascha Klucsarits und Denis Svaljek.