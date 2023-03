Knapp dran reichte für die Oberwart Gunners am Ende leider nicht

Werbung

SUPERLIGA-PLATZIERUNGSRUNDE. Niederlage zum Start in die Platzierungsrunde für die Oberwart Gunners! Die Mannschaft von Headcoach Horst Leitner musste sich am letzten Samstag Top-Team Gmunden zuhause mit 79:84 geschlagen geben. Damit sind die Top-Zwei-Plätze, die sowieso nur schwer zu erreichen gewesen wären, wohl außer Reichweite. Dafür hätte es vermutlich zwei Siege gegen Gmunden gebraucht, was auch die Gunners wissen, die trotz Niederlage weiter Dritter sind.

Die Pleite gegen Gmunden war die dritte im vierten Saisonduell gegen die Swans. Diesmal aber positiv: Man war gegen die Oberösterreicher so nah dran an einem Sieg wie schon lange nicht. Das zweite und letzte Viertel gewannen die Gunners, selbst in der Schlussminute wäre noch ein Erfolg drin gewesen. „Wir haben vieles probiert, nicht alles ist gelungen“, bilanzierte Leitner nach dem Spiel knapp. Ähnlich Kapitän Sebastian Käferle: „Ein harter Fight, für die Fans sicher ein super Match, wir müssen daraus lernen.“ Daraus lernen ist auch das Stichwort: In Hinblick auf die Play-offs gibt die Leistung sicher Hoffnung.

Aller guten Dinge sind drei

Vor diesen liegt der Fokus der Gunners aber sowieso noch auf der Platzierungsrunde. Schon am Samstag (17.30 Uhr) – Runde zwei von insgesamt zehn – geht es dort mit einem Auswärtsspiel beim SKN St. Pölten weiter. Von Platz drei bis sechs ist das Feld nun extrem eng zusammen. Ziel der Gunners ist es nun, Platz drei abzusichern oder bestenfalls Platz vier. Landet man nämlich dort, startet man in den Viertelfinal-Duellen mit einem Heimspiel. Gegen St. Pölten gab es in der bisherigen Saisonen zwei Siege – hoffentlich sind am Samstagabend aller guten Dinge drei!