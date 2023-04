Surf-Worldcup: Jetzt geht's los

Es ist endlich so weit: Am Wochenende erfolgt die Saisoneröffnung am Neusiedler See. Der traditionelle Startschuss ist seit Jahren mit einem bestimmten Event verbunden: dem Surf Worldcup. Dieses findet von Freitag (28. April) bis Montag (1. Mai) sowie von 5. bis 7. Mai statt. Das bedeutet ein dichtes Programm an Sport, Kulinarik, Musik und Party im Seebad Neusiedl am See.

Gleich am ersten Wochenende kommt es zum Sport-Klassiker, denn die weltbesten Surf-Freestyler zeigen in zwei Bewerben (Freestyle und Tow-In) ihr Können. Die Fans können direkt vom Strand aus den Stars bei ihren Wellenritten zuschauen. Der Neusiedler See ist aber nicht nur das Surf-Mekka Österreichs. Auch die Beach Volleyballer werden im Rahmen des Surf Worldcups in Erscheinung treten.

Beachvolleyball-Elite gibt in Neusiedl Vollgas

Heuer findet sogar die Kickoff-Veranstaltung der „Beachvolleyball Pro Tour“ in Neusiedl am See, und zwar am zweiten Festivalwochenende, statt.

Natürlich wird aber auch schon am ersten Wochenende gebaggert und gesmasht. Hobbyturniere für Männer, Frauen und auch ein Mixed-Bewerb stehen auf dem Programm. Kinder und Familien werden aber nicht nur dem Passivsport frönen und den Profis bei ihrer Sportausübung zuschauen. Am 28. April gibt es am Vormittag Action pur: Unter dem Motto „Schule am Strand“ werden sich 500 Schülerinnen und Schüler aus den umliegenden Gemeinden an über 20 Bewegungsstationen sportlich austoben.

Organisator Georg Kloibhofer freut sich schon auf das Event. Der niedrige Wasserstand mache den Surfbewerben übrigens keine Probleme: „Das Wasser ist wenig, das brauchen wir nicht zu beschönigen. Aber auf den Contest hat das keine Auswirkungen.“