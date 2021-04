Wer den SV Güssing schon länger verfolgt, weiß, wo der Traditionsverein offensiv ansetzen will. Vorne lauert Roman Rasser, dahinter Michael Kulovits, den es für die anderen freizuspielen gilt. „Kulo“ muss sich in den Halbräumen bewegen, Rasser auf den entscheidenden Pass lauern.

Das klappt in sehr vielen Fällen. Weil man sich nach all den Jahren fußballerisch kennt. Und dennoch brauchte es auch Anlaufzeit, um diese auf dem Papier simple Aufgabe zu lösen.

„Unser Spiel ist kein Geheimnis, aber mittlerweile wissen wir, wie der andere läuft und auch tickt“, sagt der heute 29-Jährige, der in jungen Jahren mit einigen schweren Knieverletzungen zu kämpfen hatte, die ob seiner prinzipiell herausragenden Fähigkeiten eine Karriere (viel) weiter oben verhinderten. Dieser Umstand ist Geschichte und der gebürtige Güssinger war nicht nur beim GSV-Wiederaufstieg 2018/19 Unterschieds- und Führungsspieler:

„Ich bin schmerzfrei, mache meine Kräftigungsübungen und bin auch voll fit.“ „Mike“, wie sie ihn innerhalb der Mannschaft nennen, liebt den Fußball, der Fußball ihn. Weil er das Gefühl für Situationen mitbringt, die andere in der Kürze der Reaktionszeit nicht haben. „Michi ist ein ausgezeichneter Kicker. Dazu bringt er sich auch menschlich unglaublich ein und wir sind froh, ihn zu haben“, meint der langjährige Teamkollege und heute als Sportlicher Leiter werkende Johannes Jandrisevits.

Das Kapitänsamt mit Leben füllen

Mittlerweile ist Kulovits auch GSV-Kapitän. Das macht ihn stolz: „Ich sehe meine Hauptaufgabe schon darin, eine Vorbildfunktion auf und abseits des Platzes einzunehmen. Ich möchte die Tugenden, die mir wichtig sind, vermitteln: Leidenschaft, Freude und vor allem Emotionen!“ Diese fehlen ihm in der aktuellen Corona-Unterbrechung mit am meisten. Gerne würde er mit seinen teils sehr jungen Kollegen um den Klassenerhalt kämpfen. Das wäre schwierig, aber auch nicht unmöglich. Die fünf Punkte aus der bis dato absolvierten Hinrunde sah er mit gemischten Gefühlen. „Zufrieden“ könne man „nicht sein“, um dann anzufügen: „Die gegnerischen Teams stellten sich besser auf uns ein und bekamen auch immer wieder unnötige Gegentore. Dennoch fehlte in vielen Spielen auch nicht wirklich viel.“

Sportlich gefestigt, beruflich angekommen

In Güssing wäre man für einen Re-Start vorsichtig gerüstet. Die Mannschaft absolviert die erlaubten Einzeltrainings, wo nicht nur Neo-Trainer Tihamer Lukacs sehr viele Mühen auf sich nimmt. „Das ist sehr intensiv“, berichtet Kulovits, um zu ergänzen: „Man merkt, dass unser neuer Trainer alles mit Ball machen und auch wirklich Fußball spielen will. Das ist zumindest der Eindruck, den er vermittelt.“ Nachsatz: „Man hat aber leider kein Ziel vor Augen und das macht es so schwierig.“

Patrick Bauer

Sportlich brachte der Edelzangler nach vielen Verletzungs- und Rehamühen Konstanz in seine Leistungen. Wie auch beruflich. Und wieder spielt der Fußballbetrieb eine Rolle, denn auf seiner Station in der 2. Liga Süd beim SV Kukmirn lernte er den ehemaligen Kicker und heutigen Funktionär Wolfgang Zach kennen. Man blieb trotz der nur kurzen SVK-Verweildauer immer in Kontakt und arbeitet seit 1. April 2021 als Verkaufsteam bei der Zürich Versicherung zusammen.

„Wir verstehen uns auch privat extrem gut, was vieles einfacher macht. Wir erhielten auch schon viel positives Feedback und der Umgang mit Menschen taugt mir einfach.“ Ein Teamplayer eben, das war der hervorragende Kicker „Kulo“ aber auch schon immer.