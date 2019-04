Der Sportliche Leiter und Tormann-Trainer der Mattersburger wird den Verein verlassen. Seit Ende August führte der 35-Jährige die Doppelfunktion bei den Burgenländern aus. Er übernahm den Posten von Franz Lederer.

Jetzt noch sechs Wochen lang alles für den SVM

Mehrere Gründe waren für den ehemaligen ÖFB-Teamtormann letztlich ausschlaggebend. Almer will sich neu orientieren, sein Studium fertigmachen und Zeit mit seiner Familie verbringen. „Der Hauptgrund für meine Bitte der Vertragsauflösung war einfach, dass ich mehr Zeit mit der Familie habe. Und da bin ich auch dem Präsidenten sehr dankbar für das Entgegenkommen.“

Bis zur Trennung wird aber noch sechs Wochen alles dem SVM untergeordnet. Mattersburg hat heuer die Chance auf das internationale Geschäft. „Und diese Möglichkeit versuchen wir zu nutzen“, so Almer.

Das Ziel sei ganz klar in den kommenden Wochen das Play Off für die Europa League zu fixieren. SVM-Cheftrainer Klaus Schmidt schlägt in die selbe Kerbe: „Wir haben noch eine Mission zu erfüllen, werden dafür alles gemeinsam reinhauen. Und das natürlich mit 100 Prozent.“

Schmidt: „Ein Almer tut jedem Team gut“

Den Abgang von Almer bedauert Mattersburgs Coach Schmidt: „Ich habe jetzt monatelang viel Zeit mit Robert Almer verbracht. Seine Art und Weise wie er an die Arbeit herangeht, ist herausragend. Er ist als Trainer, Sportlicher Leiter und als Mensch ein super Typ. Eben einer, der jeder Mannschaft guttut. Für uns ist die Entscheidung mehr als schade, aber man muss das akzeptieren. Wir werden jetzt noch unseren Weg bis zum Saisonende genau so weitergehen, wie wir das bisher getan haben.“

Auch für Präsident Martin Pucher sei der Abgang von Almer bedauernswert: „Aber die Entscheidung ist zu respektieren.“ Ende Mai will man einen Nachfolger präsentieren. Davor eben noch um den internationalen Startplatz mitmischen. Schon gestern nach Redaktionsschluss fand das Spiel in der Südstadt gegen die Admira statt.