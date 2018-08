Das gab der Verein im Zuge einer Presseaussendung bekannt. Schmidt erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2019 und soll künftig gemeinsam mit dem neuen Sportlichen Leiter Robert Almer dafür sorgen, dass die Profis sportlich wieder in ruhigere Gewässer gelangen.

Neo-Cheftrainer: Klaus Schmidt richtet seinen Blick nun voll auf den SV Mattersburg. | Ivansich

Bereits am Nachmittag wird der Steirer das Training in der Fußballakademie Burgenland leiten. Zuletzt war Klaus Schmidt bei Altach engagiert, davor als Cheftrainer bei Blau Weiß Linz, in Innsbruck, bei Austria Salzburg und in Kapfenberg engagiert.

Aufgefallen war der mittlerweile 50-jährige Akademiker Klubchef Martin Pucher bereits vor knapp fünf Jahren, schließlich hatte er ihn bei der Bestellung des neuen Trainers nach der Ablöse von Alfred Tatar in der finalen Auswahl. Damals wurde Ivo Vastic neuer Coach, nun schließt sich der Kreis wieder.

Premiere gegen die Austria am Samstag

Klaus Schmidt wird somit sein Meisterschafts-Debüt für den SVM am Samstag in Wien beim Spiel gegen die Austria in der neuen Generali-Arena feiern. Zuletzt war Amateure-Trainer Markus Schmidt interimistisch verantwortlich, nun löste ihn sein Namensvetter zumindest an der Spitze ab.

