15 Jahre und ein paar Zerquetschte ist es mittlerweile her, als vor mehr als 16.000 Zusehern im Mattersburger Pappelstadion Großes passieren sollte. An sein damaliges Goldtor am 3. April 2005 erinnert sich Torschütze Thomas „Schutti“ Wagner noch genau.

BVZ

„Der Schuss war kein guter und ziemlich glücklich. Es gab nach dem Spiel eine Menge Leute, die glaubten, ich wollte den so reinhauen. Es war aber mehr eine abgerissene Flanke“, schmunzelt der jetzige Obmann des 2. Klasse Süd B-Klubs Rohrbrunn. Ausgerechnet Rapid war zu dieser Zeit der letzte verbleibende Bundesligist, der noch auf der Abschussliste des SVM stand. Gegen jede andere Oberhaus-Elf konnte die damalige Truppe von Trainer Franz Lederer zumindest einmal gewinnen. Nur Rapid fehlte – bis zu diesem Apriltag. „Das war für den Verein und auch für mich ein Wahnsinn. Wir hatten sehr viele Zuschauer im Stadion. Das Spiel dann auch noch zu gewinnen, war ein Traum“, erinnert sich Wagner freudig zurück.

Vor zehn Jahren beendete „Schutti“ seine Profikarriere, an die Zeit im Oberhaus denkt er noch immer gerne zurück. Vor allem an Freundschaften, die bis heute hielten. Wie etwa mit dem jetzigen Rapid-Coach und langjährigen SVM-Kapitän Didi Kühbauer. „Seine Pässe waren einfach immer ein Traum.“

Als Klubchef seines Stammvereins holte er seinen prominenten Ex-Kollegen 2012 überraschend ins SVR-Boot und meldete den pensionierten Profi als Spieler an, ein Jahr später war es dann soweit. „Das war ein Highlight für den Sportverein. Eigentlich war es eine Scherzaktion, aber an einem super Sommertag, wo auch ein Fest stattfand, rief ich ihn an und sagte, er müsse kommen“, erklärt Wagner die Hintergründe. Und siehe da: „Don Didi“ kam am besagten 28. Juli tatsächlich ins Südburgenland, lief als 42-Jähriger für den damaligen 1. Klasse Süd-Klub auf und schoss beim 3:1-Erfolg gegen Goberling zwei Tore selbst.

„Ich hab die Gegner immer ausgespielt“

Doch wie wurde der heutige Bundesligaverein auf den Rohrbrunner aufmerksam? „Ich war damals beim SV Neuberg und Mattersburgs Josef Kühbauer spielte gegen mich. Nach dem Kick meinten beide Kühbauers unisono, dass sie ‚den Wagner unbedingt holen müssen‘. Ich dachte mir dann damals, gehe ich eben nach Mattersburg“, so der Stürmer über seinen Wechsel zum Regionalliga Ost-Meister. Seine teils aufreizend lässige Spielweise behielt er sich überall bei – egal ob in der Bundesliga oder bei der Reserve in Rohrbrunn. „Ich war nie der große Goalgetter, aber wenn ich am Ball war, taten sich meine Gegner immer schon schwer, ihn mir wegzunehmen. Es soll nicht überheblich klingen, aber ich habe die Gegner immer ausgespielt.“

Woher der Name „Schutti“ übrigens kommt, ist nicht abschließend geklärt. „Mein Vater wurde auch schon immer so genannt, aber auch er weiß nicht, woher das eigentlich kommt.“ Ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass der Südburgenländer für immer seinen Platz in der SV Mattersburg-Geschichte haben wird. Nicht nur wegen seiner technischen Fähigkeiten, sondern auch wegen großer Momente wie dem Tor gegen Rapid. Und die zählen ja immer ein kleines bisschen mehr.