Der SV Mattersburg ging daheim gegen den WAC mit 1:4 unter. Nach dem 2:3 gegen Rapid, einem 2:7 beim LASK, einem 1:3 in Hartberg, einem 0:3 gegen Salzburg und dem 1:2 bei der Austria war es die sechste Pleite in Folge. Die Burgenländer befinden sich somit in einem deftigen Tief.

Trainer Franz Ponweiser war aufgrund von Ausfällen zum Rotieren gezwungen. Und er setzte dabei auf junge Kräfte. Statt der verletzten Florian Hart und Alois Höller kamen diesmal Raffael Behounek (22) und Stephan Schimandl (20) in die Startelf, Christoph Halper (21) ersetzte Andi Kuen hinter den Spitzen. Vom System her bot der SVM drei Innenverteidiger auf, mit Jano als Kapitän und Abwehrchef. Vorne wiederum lief mit Marko Kvasina und Schimandl eine Doppelspitze auf, Behounek kam im defensiven Mittelfeld zum Einsatz.

Aktiver und zielstrebiger waren aber von Beginn weg die Gäste aus Wolfsberg, die bereits in der ersten Minute durch Anderson Niangbo die Chance auf die Führung vorfanden.

Es dauerte allerdings (ein Niangbo-Kopfball ans Außennetz nach Liendl-Corner ausgenommen) doch bis zur 24. Minute, ehe der WAC wieder gefährlich wurde. Dann aber richtig: Eine Flanke von Michael Liendl verwertete Shon Weissman per Seitfallvolley perfekt zum 0:1. Nur so nebenbei erwähnt: Warum der israelische Legionär aus rund sieben Metern so unbedrängt abschließen konnte, ist freilich die große Frage. Einmal mehr war das Abwehrverhalten der Grün-Weißen zu wenig konsequent.

Und es sollte noch dicker kommen. Drei Minuten später parierte Goalie Markus Kuster noch einen Weissman-Volley (der eine Jano Kopfball-Abwehr übernommen hatte), in der 33. Minute klingelte es aber erneut im SVM-Kasten. Michael Liendl bediente Ex-SVM-Profi Mike Novak mit einem perfekten Ball ins Loch auf die rechte Seite und der nunmehrige WACler servierte Niangbo das Runde per Stangler. Die Nummer 21 der Gäste musste den Ball lediglich über die Linie drücken.

Auf Seiten des SV Mattersburg wiederum sah die Offensiv-Bilanz dürftig bis grausam aus. Ein Schüsslein von Schimandl fand aus Mangel an Alternativen Aufnahme ins Notizbuch, ein anderes Mal verzettelte sich Marko Kvasina im Strafraum aus aussichtsreicher Position. Dann wieder hätte Patrick Salomon eine gute Gelegenheit vorgefunden, wenn er sich nicht ebenfalls verzettelt hätte. Hättiwari – wirklich Greifbares war beim SV Mattersburg im Spiel nach vorne vorerst nicht sichtbar.

Kein spürbares Aufbäumen, dafür die Entscheidung

Und es wurde nicht besser. Zu zaghaft wirkten die Bemühungen der Gastgeber nach Wiederbeginn, um dem Spiel eine Wende geben zu können. Stattdessen sorgten die Kärntner nach 58 Minuten für die Entscheidung, als der völlig alleingelassene Weissman zum 0:3 einnetzen konnte.

Kuster verhinderte in der Folge mit einer schönen Parade das 0:4, auf der Gegenseite kam durch die Einwechslung von Patrick Bürger und Martin Pusic wenigstens ein wenig Schwung in die Offensive. Beide hatten prompt den Anschlusstreffer am Fuß (Bürger) sowie am Kopf (Pusic), scheiterten jedoch.

Besser machte es wieder der WAC, in dessen Reihen Christopher Wernitznig unmittelbar nach seiner Einwechslung von rechts aus ins lange Eck abschließen konnte.

Zumindest einen kleinen Touch von versöhnlichem Abschluss gab es für die SVM-Fans. In der 87. Minute sorgte der eingewechselte Andi Kuen mit einem Flachschuss ins lange Eck für Ergebniskosmetik – 1:4. Mehr war es nicht, was an positiven Erkenntnissen übrig blieb. Der SV Mattersburg befindet sich im Tief und steht nun am kommenden Samstag in St. Pölten bereits ordentlich unter Zugzwang.

STASTISTIK

MATTERSBURG - WAC 1:4 (0:2).- Torfolge: 0:1 (24.) Weissman, 0:2 (33.) Niangbo, 0:3 (58.) Weissman, 0:4 (76.) Wernitznig, 1:4 (87.) Kuen.

Gelb: Mahrer (60., Foul), Lercher (83., Foul).

SR: Kijas.- Pappelstadion, 1.700.

Mattersburg: Kuster; Mahrer, Jano, Rath; Salomon, Behounek (62. Pusic), Erhardt, Lercher; Halper; Schimandl (71. Kuen), Kvasina (62. Bürger).

WAC: Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid (74. Wernitznig), Leitgeb, Ritzmaier (82. Sprangler); Liendl; Weissman, Niangbo (86. Gölles).

STIMMEN

Michael Lercher: „Der Beginn war gar nicht so schlecht, wir waren auch recht gut drin, kriegen dann aber immer so einfache Tore, die uns das Genick brechen.“