Wenn es im Frühjahr für den SV Mattersburg im Oberhaus um Sein oder Nichtsein geht, braucht es Spieler, die auch funktionieren. Michael Lercher hat sich im Herbst als ein solcher herauskristallisiert.

Das war nicht immer der Fall, seit der 24-jährige Innsbrucker Ende August 2017 aus seiner Heimatstadt von Zweitligist Wacker zum Bundesligisten nach Mattersburg gewechselt war. Zwei Saisonen waren geprägt von Aufs und Abs, von der Reservistenrolle hier bis zum angehenden Stammspieler da, vom topfitten bis zum (länger) verletzten Profi. Das ist in der aktuellen Saison anders.

Vier Spiele lang kam er gleich zu Beginn zwar gar nicht zum Zug, dann aber mauserte sich der Linksfuß unter Trainer Franz Ponweiser auf der linken Seite zur Stütze. Das belegt auch die Bilanz: 14 Spiele, zwölf Mal zum Einsatz gekommen, zwölf Mal Startelf, zehn Mal durchgespielt. „Ich bin fit und zufrieden, wie es bei mir läuft.“

Was auch der Chefcoach bestätigt, der ergänzt: „Als er zu Beginn der Saison nicht drangekommen ist, hat er genau die richtige Reaktion gezeigt, indem er toll gearbeitet und geduldig auf seine Chance gewartet hat. Die hat er genützt, weshalb er im Herbst auch einer der konstantesten Spieler war.“

Vor allem im Spiel nach vorne habe Lercher noch Potenzial, durch seine Laufstärke passe er aber so oder so sehr gut ins SVM-System. „Und er ist ein extrem positiver Typ.“

Dessen Karriereplan wohl trotzdem ein anderer war, als er nach einem Länderspiel in Portugal mit 16 Jahren von Werder Bremen umworben und verpflichtet wurde, im Norden Deutschlands dann auch bei den Nachwuchsteams eine „unvorstellbar schöne Zeit“ erlebte und bei den Profis anklopfte.

Durch die Trennung von Cheftrainer Robin Dutt 2014 ging dann aber für Lercher, wie er sich zurückerinnert, mit 19 die Türe nach oben zu. Über die Rückkehr in seine Heimat Innsbruck zum FC Wacker in die zweithöchste Spielstufe kam er schließlich zu Mattersburg ins rot-weiß-rote Oberhaus. „Jeder wünscht sich, mit 21 Jahren in der Deutschen Bundesliga zu spielen. Andererseits hat es von meiner damaligen Nachwuchsmannschaft in Bremen fast keiner geschafft. Man muss dankbar sein, bei uns in der Bundesliga spielen zu können.“

Wenn tausend Leute fragen könnten …

Wo er sich im dritten Jahr beim SVM wohlfühlt und auch im Abstiegskampf Verantwortung übernehmen will. Lerchers Einschätzung beim Blick auf die direkte Konkurrenz am Tabellenende: „Spielerisch und vom Kader her sind wir besser als Wattens oder die Admira. Trotzdem haben wir daheim gegen beide verloren. Wir müssen vor allem die individuellen Fehler abstellen.“

Dass es dann auch mit dem Klassenerhalt klappen wird, davon ist der höchst talentierte Hobbymaler (der die Sparten Pop Art und Abstrakt bevorzugt) völlig überzeugt: „Da können mich tausend Leute fragen. Tausend Mal werde ich sagen: Wir steigen nicht ab und kriegen das hin. Weil wir eine gute Mannschaft mit super Typen drin haben.“

Wie es bei Lercher über die Saison hinaus weitergeht, wird sich übrigens erst weisen – sein Vertrag läuft aus. „Es sind alle Möglichkeiten offen. Fakt ist: Bis Sommer steckt meine ganze Energie in Mattersburg.“ Wo er nicht nur Fußball spielt, sondern auch wohnt und die Freizeit verbringt, etwa beim täglichen Spazierengehen mit seiner Labrador-Hündin Mila. Ob das auch über den Sommer hinaus so bleiben soll? „Mir geht es gut hier. Wenn der Verein auf mich zukommt und verlängern will, bin ich auf jeden Fall gesprächsbereit.“