Die Zeit als aktiver Spieler. Schmidt wurde am 21. Oktober 1967 geboren und war als Spieler tätig. „Ich war mittelmäßig begabt – von der Position Libero – und habe es auch in die Junioren-Nationalmannschaft geschafft hat. Es hat aber nicht ganz gereicht.“ Der Steirer spielte in der damaligen zweithöchsten Spielklasse bei GAK und LUV Graz, danach bei Zeltweg und Weiz (Landesliga).

Die Ausbildung. Neben dem Fußball studierte Schmidt Sportwissenschaften und absolvierte im Anschluss eine Physiotherapeuten-Ausbildung, zusätzlich erfolgte die Trainerausbildung.

Die beruflichen Anfänge. „1997 bis 1999 war ich als Physio in einem Rehab Zentrum und bei Kapfenberg im Zuge eines Nachwuchsmodells Trainer.“

Die bisher schönste Station. 1999 stieg Klaus Schmidt beim GAK als Physio ein, ein Jahr später war er im Betreuerteam als Co-Trainer und Physio. Der GAK wurde später Meister und Cupsieger, spielte international. „Weil die Aufgabenschere zu weit auseinandergegangen ist, musste ich mich dann entscheiden, was ich mache – aus Liebe zum Fußball bin ich Co-Trainer geblieben, bis der GAK 2007 dann in Konkurs gegangen ist.“

Von Kärnten über Wiener Neustadt nach Bahrain. Nach dem GAK begleitete Schmidt Walter „Schoko“ Schachner als „Co“ nach Kärnten, wo gerade der Lizenztausch mit Pasching erfolgt war. Schachner wurde im Winter entlassen, Schmidt war für vier Spiele Bundesliga-Trainer, ehe Frenkie Schinkels übernahm. „Dort war es extrem schwierig, der Verein ist nicht zur Ruhe gekommen.“ Ab Sommer war er dann eine Saison (2008/2009) Co-Trainer von Heli Kraft in Wiener Neustadt, der Klub schaffte hier den Aufstieg in die Bundesliga. Dann folgte Schmidt dem Ruf von Josef Hickersberger in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo er bei Al Wahda, dem Nationalteam von Bahrain und dann wieder bei Al Wahda jeweils Co-Trainer war. „Eine superspannende Zeit, aber mich hat dann das Heimweh gepackt und ich bin zurückgegangen. Meine Kinder waren sieben und neun Jahre alt, aufgrund der familiären Situation habe ich das nicht mehr geschafft.“

Sicherer Job vs. Leadsänger. Wieder daheim, übernahm Schmidt im Sommer 2011 bei Kapfenberg die Leitung der Akademie. Weil die „Erste“ nur Vorletzter war, engagierte ihn der Klub als Cheftrainer. Das Projekt funktionierte, Schmidt wollte in der Folge aber unbedingt aufsteigen, „der Klub jedoch nicht, der Vertrag wurde gelöst.“ Heute sagt er: „Das war damals die Entscheidung, ob ich den sicheren Akademieleiter-Job mache, oder Leadsänger einer Rock‘n‘Roll-Partie werde. In Kapfenberg habe ich jedenfalls gemerkt, dass ich das kann – eine Mannschaft zu führen.“

Regionalliga, 1. Liga, Bundesliga. Ein Jahr später nahm Schmidt ein Angebot von Austria Salzburg in der Regionalliga West an, war mit dem Team im Winter Erster, und wurde dann von Wacker Innsbruck verpflichtet. „Wacker war Letzter, wir haben die Saison als Sechster beendet, waren im nächsten Jahr dann Herbstmeister, aber am Ende hinter St. Pölten und LASK Dritter – zu wenig für den Anspruch in Innsbruck.“ Kurz nach dem Aus meldete sich Blau Weiß Linz, die schwer im Abstiegskampf steckten und mit Schmidt die Klasse hielten. Dann folgte das Angebot von Bundesligist Altach, wo der neue Coach anfangs sehr erfolgreich war und die Saison aufgrund „einiger schwieriger Umstände“ auf Platz acht beendete. „Ich hatte eine Ausstiegsklausel im Vertrag, dass ich Siebenter werden muss – und der Verein hat diese Klausel genützt. Das hat mich wirklich getroffen. Ich war sehr enttäuscht, dass ich nicht das Vertrauen bekommen habe.“ Dafür ist er nun aber SVM-Cheftrainer.