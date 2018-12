Vor wenigen Tagen traten der Co-Trainer der SVM Amateure Andreas Feurer und der „Co“ des AKA-U18-Teams Ronny Spuller eine Fortbildungsreise nach Zürich an. Der ehemalige Mattersburg-Kicker Stephan Helm arbeitet seit einigen Monaten bei Grasshoppers als Video-Analyst sowie als Assistenztrainer und lud die beiden Freunde ein, sich ein Bild von den Trainingsbedingungen und Trainingsmethoden zu machen. „Freitagmittag wurden wir von Stephan abgeholt und sind ins Trainingsgelände der Grashoppers gefahren.“

Ein Blick hinter die Kulissen

„Die Trainingsanlage wird Campus von den Funktionären und Spielern genannt“, erzählte Feurer der BVZ. Dort wurden sie einigen Vereinsverantwortlichen vorgestellt und auch Trainer Thorsten Fink ließ die beiden Jung-Trainer ein wenig hinter die Kulissen blicken. „Auffällig war gleich, dass sehr viele junge Menschen im Betreuerstab mitarbeiten“, schilderte Spuller seine ersten Eindrücke, um dann weiter auszuführen: „Die Trainingsbedingungen sind aber mit denen in der Fußballakademie nicht zu vergleichen. In der Beziehung ist der SVM deutlich besser aufgestellt.“

Ronny Spuller (hinten), Stephan Helm (mitte) und Andi Feurer im Stadion. | Privat

Den Zürichern stehen drei Trainingsplätze und zwei Kunstrasenplätze zur Verfügung. Am Samstag wurden die beiden dann wieder von Helm abgeholt, um sich das Züricher Derby der U16-Teams zwischen den Grashoppers und dem FC anzuschauen. Akademie-Trainer Spuller genoss das Spiel und stellte fest, dass „unsere Burschen da mit dem Niveau problemlos mithalten können.“

Danach ging es zum Training der Grashoppers mit Trainer Fink und da beeindruckte Feurer vor allem die Technologie, die der Schweizer Spitzenklub zur Verfügung hat: „Auf jedem der Plätze sind fixe Kameras montiert, erzählte uns Trainer Fink, und jeder Trainer, egal ob Nachwuchs oder Bundesligabetreuer, kann sich jederzeit die Trainings oder auch die Bewerbsspiele auf seinen Computer runterladen und bearbeiten. In diesem Punkt sind sie uns einen Schritt voraus.“

„Ein absolut lehrreicher Ausflug für uns“

Am Sonntag sahen sie dann an der Seite von Videoanalyst Stephan Helm auf der Pressetribüne das Heimspiel gegen Luzern, das mit 2:3 verloren wurde. „Der Trainer hat bereits in der Halbzeit einige Sequenzen zur Schnellanalyse für die Spieler“, war Feurer begeistert.

Grashoppers-Profi und Ex-Austrianer Raphael Holzhauser nahm sich während dem Schweiz-Aufenthalts übrigens sehr viel Zeit für die beiden Jung-Trainer und schilderte vom Trainingsalltag in der Schweiz.

„Unterm Strich ein absolut erinnerungswürdiger und lehrreicher Ausflug zu unseren Nachbarn. Ein riesengroßes Dankeschön an Stephan Helm, der das Ganze sensationell organisiert hat“, bilanzierte Feurer zufrieden.

Auch Spuller schlug in dieselbe Kerbe und ergänzte: „Wir haben aber auch gesehen, dass unsere Trainerausbildung, sprich die Trainingsmethoden, mehr als mithalten können mit denen in unserem Nachbarland. Mit Ausnahme von Salzburg, die bei uns eine eigene Liga sind – wie vermutlich die Young Boys aus Bern in der Schweiz – ist der Rest sehr wahrscheinlich gut vergleichbar.“