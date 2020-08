Am 15. August wurde nach dem Commerzialbank-Bilanzskandal samt Rücktritt von Direktor Martin Pucher und dem Aufkommen der engen finanziellen Verflechtungen sowie illegaler Geldverschiebungen mit Puchers SVM auch über die Sportvereinigung Mattersburg der Konkurs eröffnet. Vergangene Woche folgte dann die Konkurseröffnung über die verschiedenen Gesellschaften des Konzerns, konkret über die SVM Profisport GmbH, über die SVM-Sportstätten Errichtungs- und Betriebs-GmbH sowie über die SV-Mattersburg Gastronomiebetriebs GmbH.

Als Masseverwalter fungiert Rechtsanwalt Adalbert Hausmann. Er wurde bereits beim ursprünglichen Konkurs eingesetzt und hat nun somit auch die Oberhand über sämtliche Teilbereiche. Gläubigerforderungen können bis 26. Oktober angemeldet werden. Jetzt gelte es, verwertbare Masse für Veräußerungen festzulegen und sich ein noch detaillierteres Bild vom Firmenkonstrukt zu machen.

Wann und ob am Areal des Pappelstadions wieder Fußball gespielt werden kann, wird die Zukunft zeigen. Die Stadt Mattersburg hat als Grundeigentümerin an sich Bereitschaft signalisiert, mit dem MSV 2020 gibt es auch einen Nachfolgeverein, der vorerst den ehemaligen SVM-Nachwuchsbetrieb fortführt und früher oder später auch mit einer Erwachsenenmannschaft wieder in der 2. Klasse beginnen will.