Drei Runden vor Schluss sieht es gut aus, dass der SV Mattersburg nach dem Ende der Saison ins Europa League-Play-off um den fünften verbleibenden internationalen Startplatz einziehen wird. Für den derzeitigen Zweiten der Qualifikationsgruppe bedeutet das – wäre die Meisterschaft jetzt zu Ende – erst mal ein direktes Duell auswärts gegen Leader Rapid. Der Sieger dieser einen K.o.-Partie spielt dann weiter. Soweit klar.

Das Problem an der Sache: Besagtes Match ist für Dienstag, 28. Mai, 19 Uhr, terminisiert. Wer sich im Halbfinale durchsetzt, darf ins Finale mit dem Fünften der Meistergruppe. Hier wird das Hinspiel am Donnerstag, den 30. Mai, um 17 Uhr angepfiffen (Rückspiel am Sonntag, 2. Juni, 17 Uhr). Keine 48 Stunden später muss der Halbfinal-Gewinner also wieder ran – und trifft auf einen verhältnismäßig ausgeruhten Gegner. Denn wer auch immer Fünfter werden wird, die letzte Runde der Meistergruppe steigt am 26. Mai.

BVZ Kritischer Blick. ÖFB-Teamarzt Richard Eggenhofer warnt ob der zeitlichen Abfolge.

Der körperliche Vorteil hier, das höhere Risiko da: Auf BVZ-Nachfrage stellte Richard Eggenhofer, Arzt des Österreichischen Fußball-Nationalteams, klar: „Hier muss ich mich nicht weit hinauslehnen: Das ist absolut keine gute Idee.“

Nicht zuletzt die große Verletzungsgefahr steht hier im Fokus: „Es ist ja belegt, dass bei sogenannten englischen Wochen die meisten Verletzungen auftreten. Das hier ist eine verschärfte englische Woche. Da können die Verantwortlichen nur beten, dass sich niemand verletzt.“

„Die Koordination leidet extrem. Sprints und Schnelligkeit – das wird nicht hinhauen.“ÖFB-Teamarzt Richard Eggenhofer über die möglichen Folgen der kurzen Pause

Üblicherweise folgt bei der Trainingssteuerung einer ganz normalen Meisterschaftswoche am Tag nach einem Spiel eine lockere Einheit, der Folgetag (also Tag zwei) ist frei. In diesem Fall müssen die Profis aber wieder zu 100 Prozent funktionieren.

Eggenhofer: „Was den Ausdauerbereich betrifft, sollte das klappen. Die Koordination wird aber extrem leiden.“ Was das laut dem Mediziner aus Krensdorf in der Praxis bedeutet: „Sprints und Schnelligkeit generell über die gesamte Partie hinweg – das wird nicht hinhauen. Hinzukommt auch noch, dass das Wetter zu dieser Jahreszeit schon sehr heiß sein kann.“

Um keinen eklatanten körperlichen Nachteil zu haben, wäre es ratsam, „auf einen 40-Mann-Kader zurückgreifen zu können. Aber mir ist nicht bekannt, dass das hier möglich wäre …“ Also könnte trotz aller potenzieller Rotationsgedanken vor allem auf Schlüsselspieler, die in den entscheidenden Spielen nicht geschont werden können, aufgrund der fehlenden Regeneration die höhere Müdigkeit durchschlagen. Ein Konstrukt, das schon fast wettbewerbsverzerrend anmutet.

„Die Klubs haben beschlossen“

Doch wer hat den Schwarzen Peter, wenn es denn einen zu vergeben gibt? Seitens der Bundesliga sagt Vorstand Christian Ebenbauer: „Der Zeitplan hat sich durch das enge Terminkorsett ergeben. Am 3. Juni startet die Abstellungspflicht für die Länderspiele, wodurch der letzte internationale Teilnehmer spätestens am 2. Juni feststehen muss. Daraus ergibt sich, dass es im Europa League Play-off zwei Spieltermine gibt, zwischen denen nur ein freier Tag liegt. Die Klubs haben diese Thematik besprochen und beschlossen, dass dies zwischen dem Halbfinale und dem Finale der Fall sein wird.“

Bei besagtem Beschluss wog der Nachteil für die zwei Teams im Play-off-Halbfinale also scheinbar nicht schwer genug. Denn es gab sehr wohl die eine oder andere Möglichkeit, im tatsächlich sehr straffen Saisonplan noch ein terminliches Schlupfloch zu finden, um dann bis 2. Juni mehr Zeit für ein faire(re)s Play-off zu haben. Zwischen 12. und 26. Mai etwa hätte es die Möglichkeit für eine englische Runde gegeben.

Auch eine Variante, im Frühjahr früher zu starten, war zumindest ein Diskussions-Thema, wie David Reisenauer, Leiter des Bundesliga-Spielbetriebs, bestätigte. Wirtschaftliche Interessen (ein unattraktiver Februar-Termin oder ein Wochentagsmatch bringen weniger Zuschauer) hier, TV-Überlegungen da, das Bedürfnispaket für eine ausgewogene Bundesliga-Planung umfasst eben einige Komponenten.

Die genaue Abfolge der Spieltage wurde bereits im Dezember 2017 abgesegnet. Im Vorfeld schon gab es im Herbst eine Arbeitsgruppe, bei der auch alle Klubs involviert waren. Beschlossen wurde das Konstrukt dann einstimmig, wie man seitens der Bundesliga bestätigte.

„Noch weit weg von Donnerstag-Partie“

Nun sind die Termine auch in Stein gemeißelt. Es gebe keine Möglichkeit mehr auf eine Adaptierung. Mattersburg-Coach Klaus Schmidt etwa plädierte dafür, die letzte Runde generell auf einen Freitag vorzuverlegen. Dann wäre mit Freitag (letzte Runde) – Montag (Halbfinale) – Donnerstag (Hinspiel Finale) – Sonntag (Rückspiel Finale) ein durchgehender Dreitage-Rhythmus gewährleistet. So aber darf sich der Fünfte der Meistergruppe schon jetzt auf einen am Zahnfleisch daherkriechenden Gegner freuen, könnte sich die kurze Pause im Hinspiel also eklatant zu Ungunsten des Herausforderers auswirken.

Schmidt: „Der zweite Tag nach einem Spiel ist im normalen Ablauf der goldene Regenerationstag. Wenn wir es schaffen sollten, in das Europa League-Play-off einzuziehen, nehmen wir die Herausforderung natürlich an. Dieses System ist jetzt ein Versuch – und aus den Erfahrungen muss man dann die Schlüsse ziehen. Es könnte aber leider auch eine Erfahrung sein, dass wir dann drei Muskelverletzungen zu beklagen haben.“

Der SVM-Coach wird aber nicht müde zu betonen, dass selbst das Play-off-Halbfinale (dafür muss Grün-Weiß zumindest Zweiter werden) noch nicht erreicht sei. Nach dem 0:0 gegen Altach bleibt der Vierpunkte-Vorsprung auf den Dritten. Und dann gelte es ja noch, die erste Play-off-Hürde zu meistern. Aktuell hieße das: Rapid auswärts. „Wir sind also noch weit weg von einer Donnerstags-Partie. Bei einem Heimsieg gegen Altach hättten wir den Fokus schon anders legen können. So müssen wir auch weiterhin alles nur dem nächsten Spiel unterordnen.“

Bernhard Fenz Sportlich fair schaut jedenfalls anders aus