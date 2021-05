Es tut sich was im Mattersburger Pappelstadion, das in seiner Gesamtheit derzeit eher einem großen Basar gleicht als einer ehemaligen Fußball-Bundesliga-Spielstätte. Seit mehr als zwei Wochen schon ist die laufend aktualisierte Versteigerung sämtlicher beweglicher Güter der Konkursmasse im Gang – von der Spielerwäsche bis zu den Sitzen auf der Haupttribüne wird über die Online-Plattform aurena.at alles an jene Menschen gebracht, die sich mit dem besten Gebot durchsetzen. Besichtigungstermine, Abholtermine, Mitsteigern, Taktieren – sowohl physisch, als auch online geht es beim nunmehrigen ehemaligen Besitz des von der Bildfläche verschwundenen burgenländischen Bundesliga-Klubs noch einmal richtig ab. Vor allem sind die Beweggründe aufgrund der Angebotslage ganz unterschiedlich. Praktisch verwertbare Materialien für jeden Sportplatz oder sonstige wertvolle Verwendungsmöglichkeiten sind die eine Seite, die andere Seite ist vor allem der ideelle Wert für alle, die den SV Mattersburg bis zum Auffliegen des Commerzialbank-Skandals und dem daraus resultierenden Aus unterstützt haben. Von begehrten Bundesliga-Meistermedaillen der Saison 2014/2015 über diverse Dressen und Fanmaterialien sowie dekorativen Bildern ist die Bandbreite unglaublich groß.

1.816 von 6.654 Posten bereits abgewickelt

In den kommenden Tagen wird das Angebot allerdings wieder sukzessive kleiner. Denn am gestrigen Mittwoch wurden bereits die ersten Zuschläge der insgesamt 6.654 Posten erteilt. Bei 1.816 lief der Auktions-Zeitrahmen ab. Erstes Highlight, wenn man so will: Die 15 Quadratmeter große Videowall aus dem VIP-Zelt, Anfangsgebot 3.600 Euro, wurde letztlich für 14.000 Euro ersteigert. Am kommenden Dienstag (25. Mai) werden dann die nächsten Zuschläge weiterer Posten erfolgen.

Bis einschließlich 11. Juni soll danach noch laufend der imaginäre Hammer der Auktion geschlagen werden, um so viele Güter wie möglich veräußern zu können. Besichtigungstermine, Abholtermine – in den nächsten Tagen wird in jedem Fall noch ziemlicher Betrieb rund um die Michael Koch-Straße herrschen, ehe sich dann die Sportstätte ab Mitte Juni wieder leeren wird.

Spätestens dann wird natürlich auch wesentlich weniger Inventar bleiben, wenn die neuen Besitzer ihre ersteigerten Güter abgeholt haben. Lediglich für 1.343 Posten gab es, Stand Mittwochfrüh, noch gar keine Gebote. Im Umkehrschluss waren bereits für 5.311 Auktionsbereiche Online-Angebote im System.

Gebote bislang für 80 Prozent eingelangt

Das sind rund 80 Prozent. Kein schlechter Wert, dass somit mehr drei Viertel des SVM-Inventars begehrt sind. Vor allem für das künftige Nutzungsthema des Pappelstadions ist das alles durchaus wesentlich. Zur Erinnerung: Die Stadt Mattersburg ist nicht nur Grundstückseigentümerin, sondern will bekanntlich auch das bis 2030 gültige Superädifikat, das auf den Gebäuden lastet.

Dabei soll laut Bürgermeisterin Ingrid Salamon im Fall des Erwerbs hier weiterhin Fußball gespielt werden. Der im Vorjahr neu gegründete SVM-Nachfolge-klub Mattersburger Sportverein (MSV) 2020 wäre interessiert sich mit der Stadt auf eine Nutzung zu einigen. So oder so wäre es dann von Vorteil, wenn das Stadion über eine gewisse Grundausstattung verfügen würde – Beispiel Flutlicht. Salamon: „Das, was aus unserer Sicht Sinn macht, werden wir versuchen zu ersteigern.“

Freilich werde sie nicht öffentlich preisgeben, wo die Interessen liegen und bei welchen Positionen der Auktion die Stadt überall mitbietet. Fakt ist bislang: Für die Flutlichter des Hauptfelds gibt es zumindest ein Gebot. Versteigerungstaktisch ist der Status quo aber noch nicht überzubewerten. Auch bei den Sitzen auf der Haupttribüne, die in Paketen aufgeteilt versteigert werden, ist das allgemeine Interesse – zumindest vordergründig – noch überschaubar.