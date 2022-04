Drei Aufsteiger, na und?

Werbung

Erstmals seit dem Spieljahr 2018/19 und zwei Covid-bedingter Meisterschafts-Annullierungen wird es in dieser Saison wieder Meister, Aufsteiger und Absteiger im burgenländischen Unterhaus geben. Selten waren die Optionen variantenreicher als in dieser Spielzeit. Hauptverantwortlich dafür sind insgesamt zu wenig Vereine in Kombination mit einem notwendigen Auffüllen der Ligen von unten: Die Abstiegskette Richtung Landesverband beginnt wiederum von oben, in der Regionalliga Ost. Dort gibt es seit 2020, als die SVM Amateure nach dem Commerzialbank-Crash ausschieden, Ebreichsdorf Richtung Gebietsliga und Rapid II Richtung 2. Bundesliga Lebewohl sagten, zu wenig Klubs. Künftig sollen es wieder 16 statt aktuell 14 sein, weshalb (falls kein Verein der Ostregion aus der 2. Bundesliga absteigt) auch niemand in die Landesliga muss. Gut für alle Ostligisten – das dünnt in weiterer Folge allerdings den Unterbau der Landesverbände aus. Siehe Burgenland.

Dort wird die Landesliga für die neue Saison ebenfalls planmäßig von derzeit 15 auf künftig wieder 16 Teams upgegradet, weshalb es aller Voraussicht nach nur einen Absteiger in eine der drei Gruppen (Nord, Mitte, Süd) geben wird. Diese Variante ist derzeit jedenfalls wahrscheinlicher, als dass vielleicht doch ein rot-goldener Ostligist runter muss und es dann zwei Kellerklubs aus der Landesliga erwischt.

Burgenlandliga ohne Absteiger: Aufstiegs-Turbo

Die Folge: Unterhalb der Burgenlandliga verlieren die drei 2. Ligen ihre Meister nach oben und ihre Absteiger nach unten. Wenn dann aus der Burgenlandliga aber nichts runterkommt, braucht es in der ersten vollen Saison nach 18/19 einen Aufstiegsschub von unten, um die Grundzahlen wieder zu regulieren und die Klassen von oben nach unten aufzufüllen. In der Gruppe Nord wären das bei so einem Szenario dann gleich drei Aufsteiger aus der 2. in die 1. Klasse und aus der 1. Klasse in die 2. Liga, um letztlich mit 14 (2. Liga), 14 (1. Klasse) und 12 Teams (2. Klasse) ins neue Rennen 22/23 zu gehen.

Apropos 12 Teams. Die gibt es in der Gruppe Mitte seit dieser Saison – und der beschlossene Modus ist gleich wie in der Bundesliga. Nach einem Grunddurchgang von 22 Runden wird die Liga in ein zehn Spieltage dauerndes oberes und unteres Play-off geteilt. Mehr Spannung und Attraktivität ist die Folge, aber: „Das ist für zahlreiche Vereine einfach zu viel. Regionalliga und Burgenlandliga haben weniger Spiele“, so Gerhard Kornfeind, Obmann der Gruppe Mitte, der ergänzt: „Ein Play-off in der Form wird es eher nicht mehr geben.“ Wie genau dann ein Ligensystem mit zwölf Vereinen aussehen würde, darüber will man sich im BFV zeitnah befassen. Schließlich wäre in der Gruppe Mitte, falls es keinen Absteiger aus der Burgenlandliga geben sollte (aktuell kämpft die FSG Oberpetersdorf mit Nord-Konkurrent St. Margarethen), dann sogar auch die 1. Klasse Mitte mit nur 12 Klubs betroffen. Die wäre deshalb ausgedünnt, weil es in diesem Fall paradoxerweise drei Aufsteiger in die 2. Liga Mitte gäbe, um dort wiederum die optimale Ligenstärke von 16 weiterhin zu gewährleisten.

Und im Süden? Dort wurde im Sommer bei den 24 2. Klassen-Klubs ein System mit drei Achterligen installiert, die nach dem Grunddurchgang neu in eine Meister- und zwei Cupgruppen aufgeteilt werden. Das Pilotprojekt läuft gut, doch ohne Absteiger aus der Burgenlandliga braucht es drei Aufsteiger in die 1. Klasse Süd – so wird die Zahl auf 22 reduziert. Neues Köpferauchen für die 2. Klasse wäre vorprogrammiert.