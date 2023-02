30.188 Bewegungsstunden auf der Haben-Seite

Werbung

Zur Halbzeit des Schuljahrs zeigt ein Blick in die Daten auf www.bewegungseinheit.gv.at aus der Gibmir5.app, wo besonders fleißig gewerkt wurde, wobei das Zahlenmaterial pro Bildungseinrichtung und pro Bundesland gesondert ausgewertet wird. Die Dokumentation der Bewegungszeiten wird durch die teilnehmenden Pädagog:innen ermöglicht, die die App laufend mit Informationen über umgesetzte Maßnahmen und Aktivitäten füttern. Gleichzeitig motiviert ein Punktesammelspiel, das Klassen- bzw. Gruppenergebnis wöchentlich zu verbessern. Darüber hinaus regt die App zu kreativen Bewegungsideen an. Ab 13. Februar werden dafür alle zwei Wochen zielgruppenspezifische Bewegungsimpulse in Form von 6-Minuten Übungsvideos online zur Verfügung gestellt. Die exklusiv über die Gibmir5 App abrufbaren Clips sollen die Bildungseinrichtungen bei der Integration von effektiven Bewegungsübungen im Kindergarten- und Schulalltag unterstützen.

Speziell geschulte Bewegungscoaches am Werk

Das große Ziel des Pilotprojekts Tägliche Bewegungseinheit ist es, Bewegung als Bildungsprinzip im Alltag von Schulen und Kindergärten zu verankern, um die körperlichen, motorischen und geistigen Fähigkeiten der Kinder bestmöglich zu fördern. Dabei wird auf einem 3-Säulen-Modell aufgebaut. Dieses von Expert:innen gemeinsam mit dem Sport- und dem Bildungsministerium sowie mit Sport Austria erarbeitete Konzept baut auf dem Erfolgsprogramm Kinder gesund bewegen 2.0 auf. Zur Umsetzung stellt der organisierte Sport mit seinen Sport-Dachverbänden ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION speziell geschulte Bewegungscoaches zur Verfügung. Diese externen Bewegungscoaches haben bereits über 15.000 zusätzliche Bewegungseinheiten in den teilnehmenden Bildungseinrichtungen in den Pilotregionen umgesetzt. Neben den von den Coaches durchgeführten Einheiten reicht die Bandbreite der zusätzlichen Bewegungsarten in den Schulen von der "Bewegten Pause", über den "Aktiven Schulweg" bis zum "Bewegten Lernen", in Kindergärten vom "Aktiven Morgenkreis" bis zum "Bewegten Spielen".

Steinbrunn Spitzenreiter im Burgenland

Was die Zahlen in der rot-goldenen Pilotregion betrifft, so kommt das Burgenland in dieser Bilanz auf 664 Stunden belegter Bewegung im Zuge der diversen Projekte in insgesamt 28 Schulen und Kindergärten. Spitzenreiter ist hier die Volksschule Steinbrunn mit über 206 Stunden, gefolgt von Mönchhof (183,5) und Nickelsdorf (116,9).

Für die zweijährige Pilotphase stellt das Sportministerium 6,24 Millionen Euro zur Verfügung und das Bildungsministerium zusätzliche Ressourcen für Säule 1 und 3. Nach Abschluss des Evaluierungsprozesses durch die Gesundheit Österreich GmbH soll die Tägliche Bewegungseinheit stufenweise flächendeckend ausgerollt werden.

Stimmen

Sportminister Werner Kogler: „Ich freue mich sehr, dass das Pilotprojekt tägliche Bewegungseinheit in den Bildungseinrichtungen von Beginn an mit so viel Begeisterung aufgenommen, mitgetragen und umgesetzt wurde. Aber ich kann es verstehen, auch mich hat das 3-Säulen-Modell von Beginn an überzeugt. Weil hier nicht mehr vom Gleichen geboten, sondern auf einen Kulturwandel in den Schulen und Kindergärten abgezielt wird. Fast 1.000 zusätzliche Klassen und Kindergartengruppen kommen seit Beginn des Schuljahres in den Genuss weiterer Bewegungseinheiten, Bewegungsinterventionen und individueller Fördermaßnahmen. Da und dort gibt es kleine Herausforderungen, aber genau dazu ist eine Testphase da - Probleme frühzeitig erkennen und meistern. Damit alle gerüstet sind für die schrittweise bundesweite Ausrollung.“

Bildungsminister Martin Polaschek: „Gerade die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig Sport ist. Und zwar nicht nur für die körperliche, sondern auch für die psychische Gesundheit und den sozialen Zusammenhalt. Mir ist es daher ein besonders Anliegen, Kinder und Jugendliche für mehr Bewegung und Sport zu begeistern - in allen Bereichen der Schule und darüber hinaus. Aus diesem Grund setzen wir das 3-Säulen-Modell zur täglichen Bewegungseinheit an Österreichs Schulen um. Damit werden wir Sport in den Schullalltag einbauen, für Bewegung begeistern und Gesundheit fördern. Durch die Gibmir5 App gibt es nun eine Plattform, in der einerseits die Bewegungszeit dokumentiert werden kann und andererseits Information und Motivation für weitere Aktivitäten gesetzt wird. Bei meinen Schulbesuchen konnte ich sehen, wie positiv sich die Bewegungsimpulse auf die Lern- und Konzentrationsfähigkeit bei Kindern und Jugendlichen auswirken. Durch die Übungsvideos können diese nun zielgruppenspezifisch in den Kindergarten- und Schulalltag integriert werden.“

Hermann Krist, aktueller Vorsitzender der Fit Sport Austria GmbH in Vertretung der drei Gesellschafter ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION: „Es war eine richtungsweisende Entscheidung der beiden verantwortlichen Minister Werner Kogler und Martin Polaschek, die drei Sport-Dachverbände zur Umsetzung einer täglichen Bewegungseinheit mit ins Boot zu holen. Durch die erfolgreiche Umsetzung des Programms Kinder gesund bewegen haben die drei Verbände in den letzten 13 Jahren bewiesen, dass sie verlässliche und wichtige Partner im Bereich der Bewegungsförderung sind. Wesentlich wird jetzt sein, dass in den nächsten Monaten die Weichen für die bundesweite Ausrollung gestellt werden, wenn dieses Projekt im Sinne einer gesunden und bewegungsförderlichen Zukunft unserer Kinder erfolgreich sein soll.“

www.bewegungseinheit.gv.at