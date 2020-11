Aufgrund des Lockdowns stehen allen Interessierten alternative Möglichkeiten zur Verfügung, um das Nachwuchsleistungssportmodell Burgenland kennenzulernen. In diesem Zusammenhang gibt es um 18 Uhr eine Live-Online-Präsentation in Form eines Zoom-Meetings. Den nötigen Link für den Einstieg gibt es nach einer Anmeldung bei BSSM-Sportkoordinator Johann Szabo – einfach ein Mail an johann.szabo@bssm.at schreiben. Alle weiteren Infos und Details zum Aufnahmeprozedere gibt es unter www.bssm.at.

„Kollateralschäden vermeiden“ als Ziel

Sport Austria. Sport Austria-Präsident und Altlandeshauptmann Hans Niessl betonte nach dem verkündeten Lockdown einerseits die Notwendigkeit der Maßnahmen, parallel verwies der Burgenländer auf den Stellenwert des Sports: „Da wir die aktuell zu hohen Infektionszahlen rasch reduzieren müssen, appelliere ich an die Bevölkerung und insbesondere an unsere zwei Millionen Sportvereinsmitglieder, die Maßnahmen der Regierung einzuhalten — und sich ausreichend zu bewegen: Entweder man bewegt sich draußen oder man nützt eines der vielen Online-Angebote unserer Verbände. Durch Bewegungsmangel verursachte Kollateralschäden müssen bestmöglich vermieden werden.“

Niessls Hoffnung beruht aber auch darauf, dass neben der Spitze auch bald die organisierte Breite wieder möglich ist: „Gut für die Sportbranche ist, dass der Spitzensport — auch im Sinne einer beruflichen Tätigkeit — im Unterschied zum ersten Lockdown weiter ermöglicht wird. Da die Präventionskonzepte greifen, sind hier problembehaftete Cluster unbekannt. Das gilt aber nicht nur für den Spitzen-, sondern auch für den in Vereinen organisierten Breitensport, deshalb: Wieder-Hochfahren des gesamten Sports, sobald es die Infektionszahlen zulassen.“ Auf der Homepage befindet sich mittlerweile übrigens als Service eine Auflistung mit den Antworten auf häufig gestellte Fragen in Zusammenhang mit der Corona-Krise und Sport.