Wiesberger startet beim LIV Golf Invitational in London

„Ich freue mich, Teil des ersten Events der LIV Golf Invitational Serie im London Centurion Club sein zudürfen“, gibt der Burgenländer nach seiner Teilnahme an der Dutch Open, einem Event der DP World Tour, bekannt. „Es gibt auf der Tour selten die Möglichkeit neue Formate zu spielen und das Event in London bietet für Spieler, Fans und TV-Zuseher eine ganz neue Erfahrung", so die Begründung von Bernd Wiesberger zum Start beim 25 Millionen Dollar-Event. Gleichzeitig riskiert der 36-Jährige damit den Ärger der beiden großen Serien DP World und PGA Tour, die jeweils mit Sperren für Teilnehmer der LIV Serie drohen.

Im Rahmen der LIV Golf Invitational werden 2022 insgesamt 8 Events in Europa, Amerika, Thailand und Saudi Arabien gespielt. Das neue Format mit 48 Spielern über 52 Loch und die für Fans auf Entertainment ausgelegten Events versprechen neuen Wind in den internationalen Profisport zu bringen. „Ich bin DP World Tour Spieler und habe vor dies auch weiterhin zu bleiben. Persönlich sehe ich dazu auch keinen Konflikt mit der Teilnahme am LIV Golf Event in London. An dem in der gleichen Woche stattfindenden Event in Schweden habe ich in den vergangenen Jahren nicht teilgenommen und es war auch für diese Saison nicht eingeplant“, erklärt Wiesberger die Neuerungen in seinem Turnierkalender.

Neben Wiesberger werden auch andere bekannte Namen sowie internationale Major- & Turniersieger in London an den Start gehen. Lee Westwood, Sergio Garcia, Graeme McDowell, Martin Kaymer und Ian Poulter haben ebenso wie die US-Stars Dustin Johnson und Kevin Na zugesagt.