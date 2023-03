Alexander Gschiel bei Titelkämpfen „daheim“ als doppelter Finalist

Werbung

Gleich fünf BTV-Spieler führten die Setzliste der Österreichischen Jugendmeisterschaften U16 im Sport-Hotel-Kurz in Oberpullendorf an. Drei davon schafften es auch bis ins Viertelfinale. Niklas Maislinger musste sich Maximilian Heidlmair nach hartem Kampf mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben. Besser machte es sein Neo-Teamkollege vom UTC Neudörfl/WienInvest Group Alexander Gschiel. Der Mattersburger schaltete nicht nur im Viertelfinale Tennisakademie Burgenland-Spieler Jan Hemetzberger aus, sondern legte noch am selben Tag eine starke Leistung gegen Maurice Werhonik nach. In einer spannenden Begegnung beging der Mattersburger im dritten Satz kaum Fehler und siegte daher verdient. Und weil auch im Doppel mit Maislinger drei Siege gelangen, war Gschiel in beiden Burschen-Endspielen vertreten.

Der größte Erfolg bei nationalen Titelkämpfen führte allerdings zu etwas Nervosität im Finalduell mit Maximilian Heidlmair, der diese zu einem klaren 6:0 nutzte. Dank einer Steigerung im zweiten Satz blieb dieser bis in die Endphase offen. Ein unnötiges Break führte aber zum zweiten Platz. Noch enger ging das Doppel-Endspiel verloren. Gschiel/Maislinger unterlagen im BTV-Duell Constantin Neubauer/Thilo Behrmann trotz 8:5-Führung noch mit 8:10.

Mit Bronze im U12-Doppel in Wolfsberg besserte Henri Mayer die BTV-Bilanz der Turnierwoche auf. Im Einzel blieben die rot-goldenen Talente ohne Medaille. Mayer und Valentin Szücs scheiterten jeweils in der Runde der letzten Acht.

Ab morgen, Donnerstag, starten die Österreichischen Meisterschaften der U14 (Leibnitz) und U18 (Enns).