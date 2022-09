Alles auf Schiene in der Tennisakademie Burgenland

Werbung

In der Halle der Tennisakademie (AKA) Burgenland, bislang besser bekannt als Sport-Hotel-Kurz, prügelte Dominic Thiem am Zweierplatz die Bälle über den neuen Hard Court-Belag. Österreichs Nummer eins, 2020 Sieger bei den US Open, nutzte am Montag das adaptierte Tennis-Mekka im Mittelburgenland zum Training. Nebenan wiederum nutzten die Protagonisten des neuen Leistungszentrums in Oberpullendorf den Court eins am ersten offiziellen Betriebstag zum Eröffnungs-Mediengespräch.

Es war ein zufälliges, aber auch symbolträchtiges Bild. Schließlich soll im Burgenland künftig, unter der Leitung von Thiems Vater Wolfgang, die neu adaptierte Infrastruktur einen neuen nachhaltigen Schwung bringen, wenn es um den Weg zum Tennisprofi geht. Die Akademie, da ist sich Thiem senior sicher, gibt es in dieser Form kein zweites Mal in Österreich. „Sechs Hard Courts in der Halle, die Outdoorplätze, ein Fitnessbereich, Internatsbetrieb, die Schulkooperation mit dem BSSM Oberschützen, all das ist einzigartig“, schwärmt der sportlich Verantwortliche, der mit Chefcoach Pascal Brunner künftig die Top-Talente am Weg zum Profi begleiten soll.

„Dieses Pilotprojekt gibt es woanders in dieser Form noch nicht. Wir wollen Alleinstellungsmerkmale schaffen. Im ersten Schritt ist das gelungen.“

Mit professioneller Betreuung und einem, aufgrund der Förderungen des Landes, leistbaren Eigenbetrag soll Spitzentennis im Burgenland noch mehr salonfähig werden. Schon jetzt sind einige rot-goldene Youngsters im Österreich-Vergleich ganz vorne dabei. Passend, dass mit UTC Bad Sauerbrunn-Crack Constantin Neubauer, Thilo Behrmann sowie Jan Hemetzberger nun Österreichs Top-Drei der 14-Jährigen unter der Flagge der Tennisakademie aktiv sind. Aber auch für das nahe Ausland ist die AKA attraktiv. So steht die ungarische U16-Meisterin Flora Farkaslaki im Aufgebot. Eine gute Basis, weiß Wolfgang Thiem, der bereits weiter denkt. Im U14-Unterbau, der zweimal pro Woche in der Akademie trainiert, gibt es 17 Anmeldungen, allesamt burgenländische Youngsters.

Gute Voraussetzungen also, dass der neue Jahrgang hier bereits heranreift und die Einrichtung weiter belebt. Idealerweise sollen dann mittel- und langfristig zwischen 20 und 30 Jugendliche pro Jahrgang an der Tenniskarriere feilen. Sport Burgenland-Geschäftsführer Toni Beretzki: „Dieses Pilotprojekt gibt es woanders in dieser Form noch nicht. Wir wollen Alleinstellungsmerkmale schaffen. Im ersten Schritt ist das gelungen.“ Und auch Sportlandesrat Heinrich Dorner ist überzeugt, dass „diese Tennisakademie auf eine breite Akzeptanz stoßen und schon bald erste Erfolge im Spitzensport sichtbar machen wird“. Denn, wie ein sichtlich hochzufriedener BTV-Präsident und Hausherr Günter Kurz abschließend feststellt, die Basis ist ausgezeichnet: „Viele Jahre waren wir neidisch, weil wir kein Leistungszentrum hatten. Nun haben wir ein tolles, inklusive eines roten Fadens mit einem Nachwuchskonzept. Also werden wir schauen, dass wir auch bald liefern.“

Der erste AKA-Jahrgang: