Austrian Pro Series: Schwere Gruppe für David Pichler .

Österreichs beste Tennisspieler kehren am 25. Mai auch wettkampfmäßig auf den Court zurück. Bei der Generali Austrian Pro Series gehen die besten 16 Herren und die besten 8 Damen des Landes an den Start. Auch Burgenlands Nummer eins, David Pichler, ist in der Südstadt mit von der Partie.