Auswärtssieg für Eisenstadts Tennis-Asse

Zum Auftakt der 2. Bundesliga mussten sich die Tennis-Asse des ASKÖ TC Bgld Energie Eisenstadt 1 in Salzburg in sehr knappen Partien mit 3:6 geschlagen geben. Am Donnerstag stand das Auswärtsspiel in Amstetten auf der Agenda. Dabei konnten sich Landeshauptstädter sensationell mit 7:2 durchsetzen und machten damit einen riesigen Schritt in Richtung Oberes Play-Off.

Den Grundstein zum Erfolg legten die Eisenstädter schon in den Doppeln. Während Michael Frank und Piet Luis Pinter ihre Paarung locker mit 6:2 und 6:2 für sich entschieden, mühten sich Josip Krstanovic und Dominik Buzonics zumindest im ersten Satz ab und gewannen diesen 7:5. Der zweite Durchgang wurde mit einem 6:3 und dem zweiten Punkt für die Eisenstädter abgeschlossen.

Denkbar knapp verlief das Doppel von Mario Haider-Maurer und Alexander Wagner. Erst im Match-Tie-Break erfolgte die Entscheidung und hier hatte das Duo den längeren Atem und gewann mit 10:6.

In den Einzeln konnten Haider-Maurer, Frank, Piet Luis Pinter und Wagner ihre Matches deutlich gewinnen. Der auf Nummer eins gesetzte Neuzugang der Eisenstädter, Krstanovic, musste sich in seinem Duell dem Amstettner Gregor Hausberger mit 4:6 und 0:6 beugen. Ein knappes Aus erfuhr Csongor Toth in seinem Einzel. Nach einem 3:6 im ersten Satz folgte gegen Stefan Auinger ein entscheidendes Tie Break im zweiten Satz, das der ungarische Legionär verlor. Trotzdem: Der Auftritt der Eisenstädter war bärenstark. „Es war wirklich ein starkes Spiel von uns“, freute sich Mannschaftsführer Michael Reithner.

Erstes Heimspiel gegen Hochwolkersdorf

Nun sind alle Augen auf das erste Heimspiel der Eisenstädter gerichtet. Dieses findet am Samstag um 11 Uhr gegen den TV Hochwolkersdorf statt. „Wir freuen uns schon sehr darauf“, hofft Reithner auf zahlreiche Fans am heimischen Tennisplatz in der Landeshauptstadt.