Benedikt Szerencsits holte sich Junioren-EM-Bronze im Doppel

In Klosters ging in der Vorwoche die Junioren-EM der Altersklasse U18 über die Bühne. Mit dabei war auch der Güssinger Benedikt Szerencsits, der im Einzel nach einem Freilos dem Rumänen Ilie Cazac beim 6:4, 6:1 keine Chance ließ. In Runde drei lieferte der Südburgenländer dem Griechen Pavlos Tsitsipas nach verlorenem ersten Durchgang (3:6) einen harten Kampf, rettete sich im Tiebreak des zweiten Durchgangs in den Entscheidungssatz, den er letztendlich mit 4:6 verlor.

Im Doppel ging es an der Seite des Vorarlbergers Joel Schwärzler in die Medaillenränge. Im Semifinale unterlag man den Italienern Carlo Alberto Caniat/Gabriele Vulpitta mit 2:6, 1:6. Tags zuvor hatte man gegen die Schweden Kevin Edengren (ITF 28)/Sebastian Eriksson (40) geglänzt.