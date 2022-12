BTV-Boss Günter Kurz: „Es gibt eine echte Tennis-Familie“

Werbung

Dort, wo im Sport-Hotel-Kurz in Oberpullendorf bis vor einem Jahr noch regelmäßig Hallenfußball gespielt wurde, sorgten knapp 350 Gäste am Freitag für einen würdigen Rahmen auf einer anderen Ebene. Dieser Indoor-Bereich des Sport-Hotel-Komplexes ist für die seit September laufende Tennisakademie Burgenland zur Tennishalle umfunktioniert. Themenmäßig ideal war demnach der Schauplatz für eine spezielle Gala gewählt.

Burgenlands zweitgrößter Sportfachverband (hinter Fußball) feierte sein 70-jähriges Bestandsjubiläum. Neben zahlreichen Ehrengästen waren 92 der 134 Mitgliedsvereine mit insgesamt 200 Funktionären vor Ort, um – programmatisch eingebettet in den Festakt – die Generalversammlung samt Neuwahl des Vorstands abzuhalten.

Hausherr und BTV-Präsident Günter Kurz ließ sich nicht lumpen und stellte mit seinem Team eine höchst professionelle Veranstaltung auf die Beine. „Ich bin einfach dankbar, weil so viele Teilnehmer nicht selbstverständlich sind. Die Vereine haben bewiesen, dass es eine echte burgenländische Tennis-Familie gibt. Auch die positiven Rückmeldungen haben das untermauert,“ freute sich der Verbands-Boss beim Rückblick auf die Veranstaltung. Dort hatte der Tennis-Tausendsassa bereits klargestellt, dass die Tätigkeit beim Verband „eine Riesenfreude macht, es passt perfekt. Wir wollen uns außerdem künftig noch breiter aufstellen.“

Dieses besagte Aufstellen auf einer noch breiteren Basis ist kein frommer Wunsch ohne jeglichen Hintergrund, sondern fußt bereits auf einer Basis und darf als seriöse Ankündigung gewertet werden. Die Tennisakademie Burgenland, wo der Sportliche Leiter Wolfgang Thiem sowie Cheftrainer Pascal Brunner und sein Team aktuell neun Youngsters im ersten Jahrgang betreuen, steht an der Spitze des Leistungskonzepts „neu“. Bislang gibt es im Burgenland immer wieder aufstrebende und hochtalentierte Kinder, die ihren Weg zum Profi gehen wollen. Kurz: „Sie alle sind „Private Projects“, die ohne riesige Unterstützung aus den Familien nicht möglich wären. Wir wollen das künftig mit der Tennisakademie besser absichern und diese Projekte unterstützen beziehungsweise für die Top-Talente auch leistbarer machen.“

Unter der Akademie-Stufe sollen die Kaderkinder der Altersklassen U10 bis U14, derzeit 17 an der Zahl, bereits in jüngeren Jahren durch gezieltes überregionales Zusatztraining an ein hohes Niveau herangeführt werden. Aber auch die Jüngsten kommen mehr und mehr in den Fokus, um so von kleinauf den Nachwuchs zu fördern – entweder am Weg in das Profigeschäft, zumindest aber soll eine qualitativ starke Ausbildung den Unterbau niveauvoll entwickeln und langfristig an den Tennissport binden. Nicht umsonst stellte Jugend- und Lehrreferent Bernd Solga auf der Bühne klar: „Wir wollen von unten weg etwas aufbauen.“ Der Auftrag steht jedenfalls. Das Ganze ist schließlich Teil der Sportstrategie im Burgenland und wird dementsprechend auch vom Land unterstützt.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zeigte sich dementsprechend angetan: „Es ist insgesamt ein tolles Projekt für das Burgenland. Bei der Tennisakademie ist auch die Qualität mit Wolfgang Thiem an der Spitze gesichert – sie hat sich bereits über die Grenzen hinaus einen Namen gemacht.“ Als Zeichen der Dankbarkeit für die Unterstützung des Landes gab es seitens des BTV eine Ehrenurkunde für den Landes-Chef. Es war nicht die einzige Auszeichnung des Abends. Neben Senioren-Ass Clemens Weinhandl und Neudörfls Meistermacher der 35+ Otto Höttinger wurden auch die rot-goldenen Nachwuchshoffnungen geehrt. Wie das beim Tennissport so ist, waren einige Talente turnierbedingt nicht anwesend – U12-Meisterin Lea Haider-Maurer aus Trausdorf oder U14-Hallenmeister Constantin Neubauer aus Bad Sauerbrunn waren hier und durften die große Bühne genießen. Genauso wie sämtliche Meister der burgenländischen Mannschaftsmeisterschafts-Bewerbe – konkret 79 Vereine, 152 Meister, davon 18 Landesmeister, womit der Bogen zum Breitensport gespannt wurde.

Apropos Breitensport: Hier gab es auch Anträge, über die im Vorfeld online abgestimmt wurde. Drei davon sind hier erwähnt (alle weiteren sind auf der BTV-Homepage einzusehen). Die nach außen sichtbarste Veränderung hätte ein Antrag des TC Gattendorf gebracht. Dabei wurde gefordert, dass die Anzahl der Spiele(r) von aktuell fünf Einzel und zwei Doppel in der Kreisliga sowie der 1., 2. und 3. Klasse beziehungsweise vier Einzel und zwei Doppel (4. Klasse, Einsteigerklasse) auf generell sechs Einzel und drei Doppel erhöht wird, so wie in den Landesligen der Allgemeinen Klasse üblich. Ausnahme wäre die Einsteigerklasse gewesen.

Der Antrag wurde vom Wettspiel-Ausschuss mit dem Verweis auf die zu geringe Spielerzahl bei den meisten Vereinen, um dann mehrere Mannschaften weiterhin stellen zu können, abgewiesen. Angenommen wurde ein Antrag des ASKÖ TC Schattendorf, um künftig den Einsatz von jugendlichen Tennis-Cracks in der Allgemeinen Klasse zu fördern und zu belohnen. Entscheiden wird der Wettspiel-Ausschuss noch über einen Antrag aus Schattendorf, Gattendorf und Oggau, ob bei der Klasse 35+ künftig statt des Match-Tie-Breaks ein dritter Satz gespielt wird.