„Heute waren wir so schnell wie nie“, schmunzelte BTV-Präsident Günter Kurz nach der ersten Generalversammlung seines Verbandes, die online über die Bühne gegangen war und nach rund 90 Minuten ihr Ende fand.

Diese begann pünktlich um 19 Uhr mit der Eröffnung der Präsidenten und den Grußworten der Ehrengäste. Sportlandesrat Heinrich Dorner, Sport Austria-Präsident Hans Niessl und Neo-ÖTV-Präsident Magnus Brunner verwiesen auf ein schwieriges Sportjahr 2020, spendeten den 87 anwesenden Mitgliedsvereinen aber auch Hoffnung auf ein besseres 2021.

Nach den Berichten der BTV-Vorstände Günter Kurz, Markus Pingitzer und Klaus Kojnek wurden die Ergebnisse der Online-Abstimmung über die sechs im Vorfeld der Generalversammlung eingebrachten Anträge präsentiert. Einmal mehr war die Reduktion der Anzahl der Spieler/innen in der Mannschaftsmeisterschaft ein Thema. Gleich vier der sechs Abstimmungen befassten sich mit diesem durchaus pikanten Thema.

Und nachdem eine Reduktion im Vorjahr noch knapp keine Mehrheit fand, schlug das Mitglieder-Pendel diesmal knapp in die andere Richtung aus. Der Antrag des ASKÖ TC Kobersdorf fand eine 118:99-Mehrheit, woraufhin in der Saison 2021 zwischen den Kreisligen und den 3. Klassen nur noch mit fünf Einzeln und zwei Doppeln gespielt wird. Der Antrag des UTC Horitschon, der gerne noch eine Begegnung weniger ab der 1. Klasse und darunter gesehen hätte, war der Mehrheit dann doch zu viel.

Erhöht wurde die Spieleranzahl bei den Herren U35, die Akteurinnen der Landesliga B der Damen sprachen sich gegen eine Erweiterung um ein Einzel aus, daher bleibt es beim üblichen Format mit vier Einzeln und zwei Doppeln. Das letzte Wort, was die Spieleranzahl in den diversen Klassen betrifft, scheint aber weiterhin nicht in Stein gemeißelt. So kündigte Stegersbachs Guido Novakovits einen Antrag zur Wiedereinführung von sechs Einzeln und drei Doppeln für die Generalversammlung 2021 an und erhielt sogleich Unterstützung von Neusiedls Torsten Aumüller. „Das Recht steht jedem unserer Mitglieder zu“, nahm es Kurz zur Kenntnis und beendete die Generalversammlung mit dem Wunsch, sich 2021 wieder persönlich mit den Mitgliedern treffen zu dürfen.