Burgenlands Tennishoffnungen legten einen tollen Start ins Jahr 2021 hin. Neben elf Medaillen bei den vier nationalen Hallentitelkämpfen (Anm.: U12, U14, U16 und U18), zeigten zuletzt auch Kim Kühbauer mit ihren beiden Einzel-Turniersiegen in Israel sowie Leonie Rabl, die in Ramat Hasharom ihren Premierensieg auf Tennis Europe-Ebene (U14) im Doppel feierte, kräftig auf.

Auch bei den Jüngeren setzte sich der rot-goldene Erfolgslauf beim Kategorie 1-Turnier in Oberpullendorf durch Anton Kahlig, Anna Posch und Lea Haider-Maurer auf nationaler Ebene fort.

Auf eben dieser, nämlich beim ÖTV Jugend Circuit in Alt Erlaa, ging es zuletzt mit U14- und U18-Bewerben zur Sache. Während sich Burgenlands Topspieler des U18-Jahrgangs eher auf den Sprung auf die ITF-Tour konzentrieren und daher den Stopp in Wien ausließen, traten im U14-Bewerb wieder einige BTV-Talente in Erscheinung. Bei den Burschen kam es im Semifinale zum Burgenländer-Duell zwischen Niklas Maislinger und Constantin Neubauer, welches der Neudörfler mit 6:3 und 6:3 für sich entscheiden konnte.

Maislinger traf dann im Endspiel auf den Niederösterreicher Benjamin Scharner, dem er mit 6:3 und 6:1 ebenfalls keine Chance ließ. Bei den Mädchen wurde Kim Kühbauer ihrer Favoritenrolle gerecht. Die topgesetzte Wulkaprodersdorferin holte sich den Turniersieg ohne Satzverlust und besiegte dabei im Finale die starke Vorarlbergerin Sydney Stark mit 6:4 und 6:3. Von einem Pflichtsieg wollte Kühbauer trotz ihrer internationalen Erfolge zuletzt nichts wissen. „Auch die nationalen Turniere sind so stark besetzt. Du musst immer dein Bestes geben, um solche Turniere gewinnen zu können.“

„Mit elf, zwölf Jahren bist du noch kein Star, aber du musst das Grundgerüst haben. Das wird hier gut vermittelt, das taugt mir.“ ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer

„Immer mit vollem Einsatz bei der Sache sein und Spaß am Tennis haben“, das möchte der Neo-Sportdirektor des ÖTV, Jürgen Melzer, den nationalen Tennistalenten mit auf ihren Weg geben. Am vergangenen Dienstag stattete der ehemalige Weltranglisten-Achte Burgenlands Talenten im Sport-Hotel-Kurz einen Besuch ab. Einen Tag lang durften die rot-goldenen Nachwuchshoffnungen Trainingseinheiten mit dem Daviscup-Rekordspieler abhalten, Tipps und Tricks inklusive.

„Er hat mir ein paar Hinweise gegeben, was meinen Aufschlag betrifft“, freute sich Anna Posch. „Er ist supernett“, erzählte Lea Haider-Maurer. Für Melzer selbst sind die Besuche in den Landessport-Zentren aller neun Bundesländer Ehrensache: „Einerseits soll es auf die Kinder motivierend wirken und andererseits soll es auch eine Wertschätzung gegenüber den Verbänden sein, die großartige Arbeit leisten.“ So auch das Burgenland. „Die Kinder sind technisch alle sehr gut ausgebildet. Das ist das Um und Auf“, erkannte Melzer. „Mit elf, zwölf Jahren bist du noch kein Star, aber du musst das Grundgerüst haben. Das wird hier gut vermittelt, das taugt mir.“

Auch wenn das Burgenland in Sachen Struktur durch seine Weitläufigkeit im Nachteil ist. „Natürlich wäre es gut, wenn es auch hier ein Landeszentrum gäbe. Aber aufgrund der geografischen Gegebenheiten ist es hier schwierig. Ich habe aber das Gefühl, dass im Burgenland alle gut zusammenarbeiten und so das Beste für die Kids herausgeholt wird“, ist der ÖTV-Sportdirektor zufrieden. Zum Abschluss des Trainingstages strich der 39-Jährige noch einmal die Wichtigkeit des Spaßes am Sport hervor: „Nehmt das Tennisspielen ernst, aber nicht zu ernst. Das kommt später von ganz alleine.“

Coaching. Für Lea Haider-Maurer und ihre BTV-KollegInnen gab es wertvolle Tipps von Jürgen Melzer für die Zukunft. Für die BTV-Hoffnungen war der Trainingstag ein Erlebnis. BVZ

Melzer wird dem Mittelburgenland übrigens bald wieder einen Besuch abstatten. Vom 27. Juni bis 3. Juli gehen in Oberpullendorf nämlich zum 13. Mal die Österreichischen Staatsmeisterschaften über die Bühne. Selbst wird der Doppelfinalist von 2020 aber nicht am Start sein. „Ich werde heuer noch einmal Wimbledon in Angriff nehmen. Die Staatsmeisterschaften fallen in die erste Woche des Grand Slams. Ich werde aber in beobachtender Rolle hier sein“, gewährt Melzer einen kleinen Einblick in seine Planungen. Von den Meisterschaften in Oberpullendorf ist der neue Sportchef übrigens sehr angetan: „Günter Kurz hat dieses Turnier durch sein Engagement zu einer extrem wertvollen Veranstaltung für den ÖTV gemacht. Die ÖMS lassen sich absolut herzeigen.“

In Zukunft hoffentlich wieder mit mehreren burgenländischen Vertretern im Hauptfeld. „Die Basis dafür ist jedenfalls vorhanden“, meint BTV-Generalsekretär Markus Pingitzer. „Wir geben weiter unser Bestes.“