Seinen bislang größten Karriere-Erfolg konnte Matthias Ujvary beim Telavi Cup in Georgien verbuchen. Zwei Tage vor seinem 17. Geburtstag gewann der Güssinger gegen seinen ÖTV-Kollegen Joel Schwärzler das Endspiel nach Satzrückstand mit 3:6, 6:2, 6:4, nachdem er zuvor ohne Satzverlust das Finale erreichte. „Und das, obwohl Utschi aufgrund einer immer wiederkehrenden Bauchmuskelzerrung sogar Schmerzmittel nehmen musste“, freute sich Trainer Herbert Rosenkranz mit seinem Schützling, der sich mit seinem Klubkollegen Syl Gaxherri auch den Doppel-Titel sicherte.

Ebenfalls im internationalen Einsatz waren Leonie Rabl und Kim Kühbauer mit dem U14-Nationalteam der Mädchen in der Gruppe A des European Summer Cups im tschechischen Rakovnik. Gemeinsam mit Sarah Messenlechner feierten die beiden Burgenländerinnen drei Siege über Luxemburg (3:0), Finnland (3:0) und Frankreich (2:1), bei einer Niederlage gegen die Tschechische Republik. Beide rot-goldenen Talente kamen regelmäßig zum Einsatz und konnten dabei eine positive Gesamtbilanz aufweisen. Kühbauer darf auf eine 4:1-Siegbilanz zurückblicken, Rabls Bilanz – 4:3.

Kahlig erstmals auf international er Bühne

Zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere wurde Anton Kahlig vom ÖTV zu einem Turnier der Tennis Europe Juniors Tour (U12) entsandt. In Triest klappte es auf Anhieb mit einem Sieg im Einzel und einem im Doppel. Auf den internationalen Geschmack gekommen ging es für Toni gleich weiter nach Budapest. Beim dortigen Pasaret Cup wurde die Vorrunde in Vierergruppen absolviert. Kahlig konnte alle seine drei Partien in Gruppe C gewinnen und stieg souverän ins Viertelfinale auf. Dort traf er auf den als Nummer zwei gesetzten Ungarn Oszkar Varga, den er ebenfalls glatt mit 6:2, 6:3 bezwang. Im Semifinale gegen den Ukrainer Volodymyr Revenko war dann mit 5:7, 3:6 Endstation. Erfolgreich verlief auch der Doppelbewerb. Diesmal an der Seite von Luca Lingfeld ging es ebenfalls bis ins Semifinale.

Beim ÖTV-Kategorie 1-Turnier in Hallein drang Lea Haider-Maurer als zweitjüngste des U12-Bewerbs bis ins Finale vor. Im Semifinale bezwang sie dabei ihre BTV-Kollegin Anna Posch deutlich, ehe das Finale gegen die Vorarlbergerin Lara Linder mit 1:6 2:6 noch klar verloren ging. Die Turnierwoche wird der Trausdorferin aber dennoch lange positiv in Erinnerung bleiben. Als Anerkennung der zuletzt starken Leistungen wurde Haider-Maurer vom ÖTV in das U12-Nationalteam für den Ländervergleich mit Italien berufen.