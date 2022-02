Damen Landesliga: Karten werden neu gemischt

UTC Neudörfl/WienInvest Group

Meister Habeler&Knotzer hat sich freiwillig in die Landesliga B zurückgezogen – aus personellen und organisatorischen Gründen, wie Chefin Lisi Habeler bestätigte. Somit ist der UTC als Finalist der Vorsaison nun in der Favoritenrolle. Auf der Suche nach einer neuen Nummer eins wurden die UTC-Girls ausgerechnet bei Habeler&Knotzer fündig. Patricia Rogalski führt in der kommenden Saison den Meister von 2020 an. „Das haben wir mit Habeler&Knotzer abgesprochen, ob das in Ordnung ist, oder ob sie noch mit der Spielerin planen“, schildert Obmann Otto Höttinger. Mercedes Meiszter wird 2022 nicht in der burgenländischen Landesliga aufschlagen. Die Ungarin macht eine Babypause.

TC Rohrbach

Die Rohrbacherinnen gelten am Papier als größter Herausforderer des UTC. Der Vorjahresdritte vertraut dabei auf die Mannschaft aus dem Vorjahr. „Wir spielten in den letzten Jahren super mit und wollen es wieder in die oberen Drei schaffen“, definiert Mannschaftsführerin Maria Artner die Ziele.



UTC Bad Sauerbrunn

Die Kurortler schafften es 2021 in das obere Play-off. Große Veränderungen blieben aus. Ob es heuer ebenfalls für das Halbfinale reicht? Kommt auf die Auslosung an, weil neben den traditionell starken Rohrbach und Neudörfl auch Aufsteiger Eisenstadt und Sport-Hotel-Kurz prominente Namen in ihren Reihen haben.

UTC Neusiedl/See

Die Damen des UTC Neusiedl am See, letztes Jahr auf Platz sechs in der Tabelle, werden heuer mit demselben Kader versuchen, die Klasse zu halten. Mannschaftsführerin Cornelia Postl-Stranz weiß, dass die Aufgabe keine leichte wird, aber „wir werden alles tun, um den Ligaerhalt zu schaffen.“

ASKÖ TC Energie Burgenland AG Eisenstadt

Auch die Damen des ASKÖ TC Eisenstadt haben sich verstärkt. Die Neuzugänge Kim Kühbauer (14, Neudörfl) und Daniela Schöll (40, Großhöflein) sollen den Aufsteigerinnen aus der Landeshauptstadt dazu verhelfen, in der Landesliga auf Anhieb Fuß zu fassen. Mannschaftsführerin Nicole Mock ist zuversichtlich, dass das auch gelingen wird: „Unser Ziel ist das obere Play-off.“

TC Sport-Hotel-Kurz

Blickt man auf den Kader der Aufsteigerinnen aus Oberpullendorf, darf man sich einiges erwarten, obwohl man auf Neuzugänge verzichtete. Die junge Truppe wird von Ex-Bundesliga-Spielerin Karoline Kurz angeführt. Im ersten Jahr in der Liga gibt es keine konkrete Zielsetzung.

TC Oggau

Mit Sabine Salzer, die zum UTC Donnerskirchen gewechselt ist, musste der TC Oggau einen Abgang hinnehmen. Ansonsten blieb die Mannschaft unverändert, neue Spielerinnen wurden nicht verpflichtet. „Wir hoffen in erster Linie, dass wir heuer genug Damen haben, um in der Landesliga spielen zu können“, erklärt die stellvertretende Mannschaftsführerin Jennifer Letzl im Gespräch mit der BVZ. „Abgesehen davon wird unser Ziel der Klassenerhalt sein.“

ASKÖ TC Neutal

Etwas überraschend geht es für die Neutalerinnen nach dem Rückzug des TC Habeler-Knotzer Neudörfl doch in eine weitere Saison in Burgenlands höchster Spielklasse. Die Vorzeichen für Teamleaderin Michaela Faymann & Co. deuten allerdings wieder auf eine schwierige Saison hin. „Der Kader ist weiterhin eng und klein.“ Dennoch freut man sich auf attraktive Spiele. „Es ist für uns eine Ehre, auf höchstem Landesniveau antreten zu dürfen. Wir freuen uns drauf und werden alles probieren“, so Faymann. „Auch mit der Gewissheit, dass es wohl wieder im Abstieg endet.“