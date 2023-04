Das Heimspiel wurde für Benedikt Szerencsits zum Triumphzug

Werbung

Zum dritten Mal lud Herbert Rosenkranz zum ITF-Turnier auf die Anlage des UTC Güssing. Während in den ersten beiden Ausgaben den Organisatoren Schnee zu schaffen machte, war es diesmal heftiger Regen. Von Donnerstag bis Samstag mussten die Teilnehmer an den Joke-Systems Open daher in die Halle ausweichen.

Alles kein Problem für Benedikt Szerencsits. Der Güssinger startete zwar mit einem etwas mühevollen 6:4, 6:4 über Tymofil Milovanov (UKR) in sein Heimturnier, lief danach aber zu einer starken Form auf, die auch BTV-Kollege Alex Wagner im Viertelfinale zur Kenntnis nehmen musste. Nach zwei noch klareren Siegen über Adam Jilly (HUN) und Martin Doskocil (CZE) stand Szerencsits Sonntagmittag als Sieger ohne Satzverlust fest. „Ich freue mich, dass nach Syl Gaxherri im Vorjahr wieder einer meiner Schützlinge gewonnen hat. Durch viele Rhythmuswechsel, Stoppbälle und unorthodoxes Spiel bekamen seine Gegner nie einen Rhythmus“, so Trainer Herbert Rosenkranz. Bei den Mädchen gewann die US-Amerikanerin Jane Dunyon.