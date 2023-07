Ein Duo schnappte sich Tickets für das Hauptfeld

Vier Herren und zwei Damen, die rot-goldene Wurzeln haben oder für einen Verein im Burgenland aktiv sind, stehen im Hauptfeld der Staatsmeisterschaften 2023 im Sport-Hotel-Kurz in Oberpullendorf, da von acht Herren nur Syl Gaxherri und Hans-Peter Kaufmann alle drei Qualifikationsrunden überstanden.

Der Akteur des UTC Güssing musste am Finaltag der Qualifikation zudem gleich zweimal auf den Court, weil sein Zweitrundenspiel am Montag aufgrund der Dunkelheit abgebrochen werden musste. Gaxherri spulte sein Dienstag-Programm aber souverän ab und steht damit ebenso im 28er-Raster für den Hauptbewerb wie Hans-Peter Kaufmann, der Kris Krawcewicz in zwei knapp Sätzen niederrang. Diesen verpasste Niklas Maislinger gegen Jan Kobierski. Der Neudörfler musste sich nach zwei Siegen zuvor, dem Steirer klar geschlagen geben. Bei den Damen versuchte sich keine Burgenländerin in der Qualifikation.

Schwere Aufgabe für Matthias Ujvary

Dem wohl heißesten burgenländische Eisen im Hauptfeld, Matthias Ujvary, war Fortuna bei der Auslosung nicht wirklich hold. Zum Auftakt bekommt es der Güssinger, der beim Challenger in Mauthausen überraschend die Qualifikation meisterte und anschließend gegen Dominic Thiem eine gute Figur abgab, mit dem routinierten Lenny Hampl zu tun, der sich 2017 zum Staatsmeister krönte. Im Falle eines Erfolgs könnte der topgesetzte Sebastian Ofner – je nach dessen Abschneiden in Wimbledon – warten. „Ich will gutes Tennis spielen und so weit wie möglich kommen“, denkt Ujvary nur von Spiel zu Spiel.

Am Mittwoch (Anm.: nach Redaktionsschluss) ging es dann für das rot-goldene Sextett in Runde eins los. Der Center Court war somit fest in burgenländischer Hand. Einer fehlte allerdings auf der Meldeliste. David Pichler nannte voreilig für ein Challenger in Santa Fee, dass er doch nicht in Angriff nimmt. „Trotzdem bin ich in dieser Woche nirgendwo anders spielberechtigt“, erklärt der Osliper das verpasste „Heimspiel“ in Oberpullendorf.