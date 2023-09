Kids-Landesmeisterschaft: Toller Veranstalter traf auf viele Burschen

„Bei den Mädchen müssen wir uns etwas überlegen“, spricht BTV Kidsreferent Reinhold Koppi nicht nur die positiven Aspekte der abgelaufenen Titelkämpfe in Wolfau an. Denn nur ein Bewerb, jener der U9-Mädchen, war mit fünf Teilnehmerinnen halbwegs gut besetzt. Diesen holte sich Favoritin Jasmin Gerdenitsch in souveräner Manier. Bei den U10-Girls reichte Emma Wagner ein Sieg zu Titel, der U11-Bewerb kam nicht zu Stande. Dem Trend der mangelnden Spielerinnen bei Turnieren möchte Koppi am liebsten schon am nächsten Sonntag entgegenwirken. Da findet nämlich in Oberpullendorf (Anm.: Start 10 Uhr) die nächste Sichtung für die BTV-Kader statt. „Ich hoffe auf viele Mädels“, so Koppi.

Ein anderes Bild gaben die Burschen-Bewerbe ab. Schon bei der U8 ging es hoch her. Im Endspiel gewann Niklas Schelnast gegen Max Schuster. Die meiste Spannung brachte die U9. Bastian Pfeffer bezwang Tim Haider-Maurer im Match-Tiebreak mit 10:8. Bei der U10 dominierte der jahrgangsjüngere Felix Binder, der das Finale ohne Spielverlust holte. Auch das U11-Endspiel ging ins Match-Tiebreak. Am Ende setzte sich Philipp Szerencsits gegen Valentin Szüsz durch.